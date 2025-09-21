Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Arsenal erkämpft 1:1 gegen Man City in der Nachspielzeit

Erling Haaland erzielte das Siegtor für Manchester City.
Erling Haaland erzielte das Siegtor für Manchester City. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Man Citys Phil Foden im Duell mit Arsenals Riccardo Calafiori.
Man Citys Phil Foden im Duell mit Arsenals Riccardo Calafiori. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Gabriel Martinelli erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für Arsenal.
Gabriel Martinelli erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für Arsenal. Bild: Kin Cheung/AP/dpa
Nick Woltemade ärgerte sich in Bournemouth über einen nicht gegebenen Strafstoß.
Nick Woltemade ärgerte sich in Bournemouth über einen nicht gegebenen Strafstoß. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Fußball
Arsenal erkämpft 1:1 gegen Man City in der Nachspielzeit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange Zeit sieht Man City in London dank Erling Haaland wie der sichere Sieger aus. Doch dann gelingt Martinelli doch noch der lang ersehnte Ausgleich für Arsenal.

London.

Der FC Arsenal hat in der Premier League einen späten Punktgewinn gefeiert. Die Gunners erkämpften gegen Manchester City ein 1:1 (1:0). Den späten Ausgleichstreffer erzielte Gabriel Martinelli erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte City dank eines Treffers von Erling Haaland lange wie der Sieger ausgesehen.

Später Arsenal-Ausgleich nach Haaland-Führung für City

Haaland erzielte bereits in der 9. Minute die Führung für die Gäste. Nach einem Ballgewinn leitete der Norweger den Konter selbst ein, den er nach einem Pass von Reijnders mit dem rechten Fuß im Strafraum abschloss. Es war schon der sechste Saisontreffer am fünften Premier-League-Spieltag für den ehemaligen Dortmunder.

Arsenal mühte sich in der Folge um den Ausgleich, blieb offensiv aber lange zu harmlos. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Londoner gefährlicher vor das Tor von City-Keeper Gianluigi Donnarumma, der einige starke Paraden zeigte.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Londoner das Spiel mit Ballbesitz, doch City verteidigte diszipliniert und ließ kaum klare Chancen zu. Beinahe hätte Jeremy Doku in der 82. Minute sogar auf 2:0 für die Guardiola-Elf erhöht, doch sein Flachschuss wurde von Arsenal-Keeper David Raya pariert. Als in der Nachspielzeit alles nach einem Sieg für City aussah, schlug Martinelli doch noch zu (90.+3).

Woltemades Elfmeter-Ärger mit Newcastle

Zuvor war der ehemalige Stuttgarter Nick Woltemade mit Newcastle United nur zu einem torlosen Unentschieden beim AFC Bournemouth gekommen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler wurde in der 84. Minute ausgewechselt.

Woltemade fluchte, als er den Platz verließ. Vor allem dürfte den Stürmer geärgert haben, dass der VAR einen Strafstoß nicht gegeben hatte, nachdem er in der 52. Minute im Strafraum von Gegenspieler Bafode Diakite am Trikot gezogen worden war. (dpa)

