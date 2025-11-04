Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Arsenal gewinnt mit Rekord-Teenie in der Champions League

Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde.
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt.
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg.
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei.
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde.
Arsenals Max Dowman ist mit 15 Jahren der jüngste Spieler, der in der Champions League eingesetzt wurde. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt.
Mikel Merino trifft beim souveränen Auswärtssieg des FC Arsenal doppelt. Bild: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg.
Elfmeter-Schütze Bukayo Saka und der FC Arsenal eilen in der Champions League von Sieg zu Sieg. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei.
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Fußball
Arsenal gewinnt mit Rekord-Teenie in der Champions League
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Arsenal baut mit einem 3:0-Sieg bei Slavia Prag seine makellose Bilanz aus. Ein 15-Jähriger wird zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs und löst einen ehemaligen Dortmunder ab.

Prag.

Vierter Sieg ohne Gegentor im vierten Spiel - und den jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League eingesetzt: Der FC Arsenal überzeugt weiter in der Königsklasse. Das Team von Trainer Mikel Arteta gewann mit dem in der zweiten Hälfte eingewechselten 15 Jahre alten Max Dowman souverän bei Slavia Prag mit 3:0 (1:0) und führt die Liga vor dem Duell mit dem FC Bayern in drei Wochen mit zwölf Punkten vorerst an. Dowman löste mit 15 Jahren und 308 Tagen den Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko (16 Jahre und 18 Tage) ab.

Spaniens Europameister Mikel Merino brachte mit zwei Toren (46. Minute/68.) in der zweiten Halbzeit die Entscheidung. Englands Nationalstürmer Bukayo Saka hatte die Gunners mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung geschossen (32.). Slavia Prag blieb dagegen harmlos, einzig die eigenen Fans sorgten in Prag oberkörperfrei im November für Aufsehen.

Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei.
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei.
Einige Fans von Slavia Prag sahen die klare Niederlage oberkörperfrei. Bild: Petr David Josek/AP/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
3 min.
Gyökeres-Doppelpack bei Arsenal-Sieg - Auch Inter souverän
Nick Woltemade feiert mit Newcastle United den Sieg gegen Benfica Lissabon
Inter Mailand und der FC Arsenal stürmen weiter ungeschlagen durch die Champions League. Auch Nick Woltemade darf mit Newcastle United jubeln.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
26.10.2025
2 min.
Arsenal baut Führung aus - Man City patzt bei Aston Villa
Der frühere Crystal-Palace-Profi Eberechi Eze (r.) erzielte das Siegtor für Arsenal.
Der FC Arsenal feiert den vierten Liga-Sieg in Serie und setzt sich an der Tabellenspitze fest. Man City kassiert beim starken Aston Villa eine Niederlage.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
Mehr Artikel