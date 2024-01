Arsenals Eigentor hilft Klopp: Liverpool eine Runde weiter

London. Ein Eigentor hat für den Einzug des FC Liverpool in die vierte Runde des FA-Cups gesorgt. 2:0 (0:0) gewann der englische Fußball-Erstligist bei Rekordsieger FC Arsenal.

Das erlösende erste Tor für das Team von Trainer Jürgen Klopp erzielte Jakub Kiwior, der in der 80. Minute per Kopf ins eigene Netz traf. In der Nachspielzeit legte Luis Díaz nach (90.+5). Zuvor hatten die Reds zweimal die Latte des Arsenal-Tores getroffen. Die zunächst besseren Nordlondoner um den weitgehend enttäuschenden deutschen Nationalspieler Kai Havertz waren einmal am Querbalken gescheitert.

Kevin De Bruyne feiert bei Manchester City Comeback

Titelverteidiger Manchester City kam mühelos weiter. Beim 5:0 (2:0) gegen Zweitligist Huddersfield Town trafen am Sonntag Phil Foden (33./65.), Julián Álvarez (37.), Ben Jackson (58./Eigentor) und Jérémy Doku (74.) für den englischen Meister.

Während Trainer Pep Guardiola auf den weiterhin am Fuß verletzten Stürmer-Star Erling Haaland verzichten musste, kam der in der 57. Minute eingewechselte Kevin De Bruyne zu seinem ersten Einsatz seit Mitte August. Der offensive Mittelfeldspieler war wegen einer Oberschenkelverletzung lange ausgefallen. (dpa)