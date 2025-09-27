Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Atlético gewinnt spektakulär: 5:2 im Derby gegen Real Madrid

Weltmeister Julian Alvarez sorgte nach der Pause für die Entscheidung.
Weltmeister Julian Alvarez sorgte nach der Pause für die Entscheidung. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Robin Le Normand leitete den 5:2-Erfolg über Real Madrid per Kopf ein.
Robin Le Normand leitete den 5:2-Erfolg über Real Madrid per Kopf ein. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Fußball
Atlético gewinnt spektakulär: 5:2 im Derby gegen Real Madrid
Vor dem Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt zeigt sich Atlético Madrid in überragender Form. Stadtrivale Real ist chancenlos. Für Xabi Alonso ist die Niederlage eine Premiere.

Madrid.

Atlético Madrid hat sich mit einem Spektakel-Sieg im Stadt-Derby gegen Real Madrid für Aufsehen gesorgt und Trainer Xabi Alonso die erste Niederlage zugefügt. Vor dem Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt am Dienstag (21.00 Uhr) gewann das Team von Trainer Diego Simeone in der Primera Division gegen die Königlichen hochverdient mit 5:2 (2:2). Für Real und Alonso war es nach zuvor sechs Liga-Siegen und einem Erfolg in der Königsklasse der erste Rückschlag.

Spaniens Europameister Robin Le Normand köpfte die stark aufspielenden Rojiblancos nach perfekter Flanke von Giuliano Simeone in Führung (14. Minute). Real konnte sich auf Torhüter Thibaut Courtois verlassen, der mehrfach gegen die Atletico-Offensive um Weltmeister Julian Alvarez klärte.

Real schlägt eiskalt zurück

Das Alonso-Team zeichnete sich zudem mit Effektivität aus. Superstar Kylian Mbappé traf nach Zuspiel von Arda Güler mit der ersten Gelegenheit zum glücklichen 1:1-Ausgleich (25.). Auch der nächste Angriff war erfolgreich: Güler vollendete zum 1:2 (36.). 

Alexander Sörloth traf vor der Pause zum wichtigen 2:2-Ausgleich.
Alexander Sörloth traf vor der Pause zum wichtigen 2:2-Ausgleich. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Doppeltes Pech dagegen für Atlético: Alvarez traf mit einem Schlenzer lediglich den Außenpfosten (39.). Der vermeintliche Ausgleich durch Clément Lenglet wurde wegen vorherigen Handspiels wieder aberkannt (43.). Der Norweger Alexander Sörloth (45.+3) erzielte per Kopf doch noch das verdiente 2:2 in einer spektakulären Hälfte.

Alvarez sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel spielte sich Atlético in einen wahren Rausch. Alvarez verwandelte erst einen Foulelfmeter (51.) und erhöhte dann sehenswert per Freistoß (63.). Antoine Griezmann machte in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand perfekt (90.+3). (dpa)

