Auch beim Finale: Pfiffe gegen Spaniens Cucurella

Was in Stuttgart beginnt, geht in München weiter. Auch beim Endspiel der Nations League bekommt Spaniens Abwehrspieler Marc Cucurella die Wut einiger Fans zu spüren.

München. Spaniens Fußball-Nationalspieler Marc Cucurella ist auch beim Nations-League-Finale gegen Portugal von einem Teil der Zuschauer in München lautstark ausgebuht worden. Als sein Name bei der Verkündung der Aufstellungen vorgelesen wurde, gab es negative Reaktionen von den Rängen. Auch im Spiel wurde der Verteidiger hörbar ausgepfiffen, wenn er an den Ball kam.

Bereits beim spektakulären 5:4-Sieg der Iberer im Halbfinale gegen Frankreich am vergangenen Donnerstag in Stuttgart hatte der 26 Jahre alte Profi des FC Chelsea erfahren müssen, dass die Wut vieler Fans gegen ihn auch ein Jahr nach seinem ungeahndeten Handspiel bei der EM nicht verflogen ist.

Cucurella hatte beim damaligen Viertelfinal-Aus der deutschen Mannschaft - ebenfalls in Stuttgart - einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum an die Hand bekommen, der englische Schiedsrichter Anthony Taylor aber keinen Elfmeter gegeben. Cucurella hatte sich darauf eingestellt, dass er bei seiner Rückkehr nach Deutschland nicht gerade freundlich empfangen werden würde. (dpa)