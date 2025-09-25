Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Auch dank Lewandowski: Barça siegt in Oviedo

War der Matchwinner für Barcelona: Robert Lewandowski
War der Matchwinner für Barcelona: Robert Lewandowski Bild: Jose Breton/AP/dpa
War der Matchwinner für Barcelona: Robert Lewandowski
War der Matchwinner für Barcelona: Robert Lewandowski Bild: Jose Breton/AP/dpa
Fußball
Auch dank Lewandowski: Barça siegt in Oviedo
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch mit 37 Jahren zeigt der polnische Nationalstürmer seine Torjäger-Qualitäten. Damit bleibt der Meister an Real Madrid dran.

Oviedo.

Torjäger Robert Lewandowski hat Titelverteidiger FC Barcelona vor einem Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft bewahrt. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der mehrmalige Bundesliga-Torschützenkönig das vorentscheidende 2:1 beim 3:1 (0:1)-Sieg für die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick bei Real Oviedo. Damit liegt Barça als Tabellenzweiter weiter zwei Punkte hinter Erzrivale Real Madrid.

Oviedo war nach einem Torwartfehler von Joan Garcia in Führung gegangen. Der Keeper hatte sich bei einem Ausflug außerhalb des Strafraums einen Fehlpass erlaubt, Alberto Reina traf aus mehr als 35 Metern (33.). In der zweiten Halbzeit leitete Eric Garcia mit dem Ausgleich die Wende ein (56.), ehe Lewandowski traf (70.). In der Schlussphase machte Ronald Araujo alles klar (88.). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
1 min.
Barça lässt Punkte liegen - Wirbel um VAR-Einsatz
Konnte nicht zufrieden sein: Trainer Hansi Flick
Der spanische Fußball-Meister muss sich nach einem schwachen Auftritt mit einem Remis begnügen. Technische Probleme sorgen bei den Gastgebern für Ärger.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
05.09.2025
2 min.
Unauffälliges Comeback: Lewandowski ohne Torchance raus
Robert Lewandowski blieb bei seinem Comeback in der polnischen Nationalelf unauffällig.
Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt bleibt Robert Lewandowski in der WM-Qualifikation in den Niederlanden ohne Torchance. Zufrieden war er - aber am Sonntag soll es besser werden.
Mehr Artikel