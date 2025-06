Auch Monaco eine Option? Neue Gerüchte um ter Stegen

Wo spielt Deutschlands Nationaltorwart in der nächsten Saison? Die Zukunft von ter Stegen wird heiß diskutiert. Eine katalanische Zeitung berichtet über einen weiteren Interessenten.

Barcelona. Die AS Monaco soll Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen interessiert sein. Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" aus Barcelona berichtet, soll sich der Club von Trainer Adi Hütter bereits mit dem Umfeld ter Stegens in Verbindung gesetzt haben, um die Möglichkeit eines Wechsels des Barça-Keepers auszuloten.

Ter Stegen habe sich jedoch vorerst zurückgehalten, da er in Barcelona bleiben wolle. Dort hätte der 33-Jährige in der kommenden Saison allerdings große Konkurrenz. Die von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainieren Katalanen haben jüngst Torhüter Joan García verpflichtet und setzen große Hoffnungen in den 24-Jährigen.

Auch in England soll es Interesse an ter Stegen geben

Ter Stegens Vertrag beim spanischen Meister und Pokalsieger ist noch drei Jahre gültig. Wegen der weiterhin hohen Schulden kann sich der Club einen teuren Ersatzkeeper aber nicht leisten. In Wojciech Szczesny und Iñaki Peña hat Barcelona weitere Torhüter.

Neben Monaco wurden zuletzt unter anderem auch der FC Chelsea, Manchester City, Manchester United und Galatasaray Istanbul als mögliche neue Arbeitgeber für ter Stegen gehandelt. Der gebürtige Mönchengladbacher spielt seit 2014 in Barcelona. In der vergangenen Saison hatte er wegen einer Knieverletzung lange gefehlt, war dann aber ins Tor zurückgekehrt und hatte zuletzt auch bei der Nationalmannschaft überzeugt. (dpa)