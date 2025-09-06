Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Auch ohne Woltemade: Stürmer-Luxus bei U21

Dzenan Pejcinovic trifft beim U21-Debüt.
Dzenan Pejcinovic trifft beim U21-Debüt. Bild: Nderim Kaceli/dpa
Dzenan Pejcinovic trifft beim U21-Debüt.
Dzenan Pejcinovic trifft beim U21-Debüt. Bild: Nderim Kaceli/dpa
Fußball
Auch ohne Woltemade: Stürmer-Luxus bei U21
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutsche U21 kann sich auch ohne Nick Woltemade weiter auf ihre Stürmer verlassen. Auf einen Moukoko-Vergleich will sich Nationaltrainer Antonio Di Salvo aber nicht einlassen.

Elbasan.

Auch im Jahrgang nach EM-Torschützenkönig Nick Woltemade ist die Qualität im Angriff der deutschen U21-Nationalmannschaft groß. "Für einen Trainer gibt es nichts Schöneres, als viele Spieler zu haben, die ein Tor erzielen können", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nach dem geglückten Neustart seiner Nachwuchsnationalmannschaft. "Siege sind durch nichts zu ersetzen."

Beim ersten deutschen U21-Auftritt nach dem verlorenen EM-Finale gegen England vor gut zwei Monaten gewann die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in Albanien mit 2:0 (2:0). Nach dem gelungenen Test beim Co-Gastgeber der EM in zwei Jahren wird es für das Team am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) mit dem Auftakt der EM-Qualifikation in Rostock gegen Lettland erstmals richtig ernst.

Viele neue Gesichter in der deutschen U21.
Viele neue Gesichter in der deutschen U21. Bild: Nderim Kaceli/dpa
Viele neue Gesichter in der deutschen U21.
Viele neue Gesichter in der deutschen U21. Bild: Nderim Kaceli/dpa

Di Salvo: Bin froh über die Auswahl

Woltemade kürte sich beim Turnier in Bratislava nach seinem rasanten Saison-Aufstieg zum Torschützenkönig und wechselte im Sommer für imposante 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Beim U21-Neubeginn standen seine EM-Kollegen Nicolo Tresoldi (FC Brügge) und Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) in der Startelf. Nach der Pause kamen die Debütanten Ilyas Ansah vom 1. FC Union Berlin und Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg, die gleich eigene Treffer bejubelten.

"Ich bin froh, wenn ich so viel Auswahl habe", sagte Di Salvo. Vergleiche zwischen Pejcinovic, mit nun 42-U-Länderspielen ein besonders erfahrener Nachwuchsakteur, und dem schon länger nicht mehr nominierten U21-Toptorjäger Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen) wollte Di Salvo nicht anstellen. "Irgendwelche Vergleiche jetzt zu ziehen, von Stürmer A zu Stürmer B, ist für mich völlig irrelevant und auch unangemessen."

Der "Joker" trifft sofort: Ilyas Ansah (l).
Der "Joker" trifft sofort: Ilyas Ansah (l). Bild: Nderim Kaceli/dpa
Der "Joker" trifft sofort: Ilyas Ansah (l).
Der "Joker" trifft sofort: Ilyas Ansah (l). Bild: Nderim Kaceli/dpa

Kein Interesse am Moukoko-Vergleich

Pejcinovic sieht das ähnlich. "Ich schaue nicht drauf, wer was wo trifft", sagte der 20-Jährige. "Ich habe stets versucht, den Schwung aus dem jeweiligen Jahrgang mitzunehmen."

Der neue Jahrgang startet am Dienstag in Rostock gegen Lettland in die Qualifikation für die EM 2027 in Albanien und Serbien. "Wir sollten die Latte nicht so hochlegen", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig bei ProSieben Maxx. Die U21-Vize-Europameister hätten die Messlatte durch "gute Leistungen" und durch "Sympathiewerte" sehr hochgelegt. "Wir sollten den Jungs jetzt nicht zu viel in den Rucksack packen, aber ich denke schon, dass sie das Potenzial haben, in die großen Fußstapfen zu treten."

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (m) durfte sich über einen Sieg freuen.
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (m) durfte sich über einen Sieg freuen. Bild: Nderim Kaceli/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (m) durfte sich über einen Sieg freuen.
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (m) durfte sich über einen Sieg freuen. Bild: Nderim Kaceli/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
29.08.2025
2 min.
U21-Nationalcoach Di Salvo nominiert zehn Neue für EM-Quali
Der erstmals in die U21 berufene Ilyas Ansah traf für Union Berlin zuletzt gegen VfB Stuttgart doppelt.
Vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation setzt Cheftrainer Antonio Di Salvo auf frischen Wind im Kader des Vize-Europameisters. Auch ein Bundesliga-Senkrechtstarter ist neu dabei.
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
05.09.2025
3 min.
Nach Woltemade-Jahrgang: Deutsche U21 siegt beim Neustart
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (m) durfte sich über einen Sieg freuen.
Nach dem Ende der U21-Generation um Shootingstar Nick Woltemade glückt den Nachfolgern der Neustart. Am Tag von vielen Debüts glänzen vor allem zwei eingewechselte Stürmer. Ernst wird es am Dienstag.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
Mehr Artikel