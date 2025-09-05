Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stark am Ball: Frankreichs Mittelfeldstrategin Grace Geyoro, die im EM-Viertelfinale gegen Deutschland traf.
Stark am Ball: Frankreichs Mittelfeldstrategin Grace Geyoro, die im EM-Viertelfinale gegen Deutschland traf. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
Aufsteiger holt Star-Fußballerin für Weltrekord-Summe
Die London City Lionesses sind gerade erst in die erste englische Liga aufgestiegen. Nun sorgt der Investoren-Club für den nächsten Rekordtransfer.

London.

Englands Erstligist London City Lionesses hat für den nächsten Transfer-Rekord im Fußball der Frauen gesorgt. Der frisch in die Women's Super League aufgestiegene Club der Investorin Michele Kang verpflichtete Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro von Paris Saint-Germain, wie zuerst PSG mitteilte. Als Ablöse überweisen die Londonerinnen laut BBC und Sky Sports 1,4 Millionen Pfund (rund 1,61 Millionen Euro). 

Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin würde damit zum teuersten Transfer, nachdem US-Club Orlando Pride erst im August rund 1,29 Millionen Euro für die Dienste von Lizbeth Ovalle (25) ausgegeben hatte. Die mexikanische Nationalspielerin war von ihrem Heimatverein UANL Tigres in die US-Profiliga NWSL gewechselt.

Drama bei der EM gegen Deutschland

Geyoro ist eine Größe des europäischen Fußballs und unterstrich ihr Können zuletzt bei der EM in der Schweiz. Im Viertelfinale scheiterte die 102-malige Auswahlspielerin mit den Französinnen trotz ihres 1:0 per Elfmeter und langer Überzahl an der deutschen Elf aber nach Elfmeterschießen. Für PSG lief sie in fast 270 Spielen auf und erzielte 54 Tore.

Neben Geyoro und Ovalle hatten in diesem Jahr auch Kanadas Nationalstürmerin Olivia Smith für rund 1,16 Millionen Euro (von Liverpool zu WFC Arsenal) und US-Nationalspielerin Naomi Girma (von San Diego Wave zu Chelsea WFC) für Millionensummen den Club gewechselt.

Als teuerste deutsche Spielerin gilt bisher Nationalspielerin Lena Oberdorf, für die der FC Bayern München im vergangenen Jahr über 400.000 Euro an den VfL Wolfsburg überwies. (dpa)

