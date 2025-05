Auftaktniederlage für Sturms Panthers in NHL-Playoffs

Zum Start in die zweite Runde der NHL-Playoffs gibt es eine Niederlage für Nico Sturms Florida Panthers. Sorgen gibt es um den Torwart des Gegners.

Toronto.

Nico Sturm und die Florida Panthers sind mit einer Niederlage in die Playoff-Serie gegen die Toronto Maple Leafs gestartet. Der Titelverteidiger unterlag dem kanadischen Team in der zweiten Runde der Stanley-Cup-Playoffs 4:5. Die Panthers kamen dank drei Treffern im letzten Drittel nach zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand noch mal dicht an die Gastgeber heran, konnten die Niederlage zum Start der Best-of-Seven-Serie aber nicht verhindern. Zum Weiterkommen braucht ein Team vier Siege. Sturm spielte neun Minuten.