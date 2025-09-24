Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die erste Niederlage für Domenico Tedesco in seinem neuen Job.
Die erste Niederlage für Domenico Tedesco in seinem neuen Job.
Fußball
Auftaktpleite für Tedesco mit Fenerbahce
Ein Ex-Bundesligaprofi trifft in Zagreb gleich doppelt gegen Fenerbahce - zum Leidwesen von Istanbuls neuem Coach Domenico Tedesco.

Zagreb.

Domenico Tedesco hat mit seinem neuen Club Fenerbahce Istanbul die erste Niederlage kassiert. Der türkische Fußball-Traditionsverein verlor bei Dinamo Zagreb zum Auftakt der Europa League mit 1:3 (1:1). Für Tedesco war es die erste Niederlage in einem Pflichtspiel mit Fenerbahce. 

Seit seiner Amtsübernahme am 8. September gelang seiner Mannschaft ein Sieg, begonnen hatte der ehemalige Bundesliga-Coach und Ex-Nationaltrainer Belgiens mit zwei Unentschieden. 

Doppelpack von ehemaligem Augsburger

In Zagreb erzielte der ehemalige Augsburger Dion Beljo (21. und 51. Minute) die ersten beiden Treffer für die Gastgeber zum Auftakt der Ligaphase im zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb. In der Nachspielzeit sorgte Mounsef Bakrar (90.+5) für die Entscheidung. Sebastian Szymański (25.) war der zwischenzeitige Ausgleich gelungen. (dpa)

