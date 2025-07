Augsburg-Coach Wagner zwischen Demut und Vorfreude: "Geil"

Der FC Augsburg gibt Sandro Wagner den ersten Trainerjob in der Bundesliga. Dieser will Erfolg haben, aber kein Zampano sein. Zum Thema Druck hat er eine kuriose Wahrnehmung.

Augsburg.

Sandro Wagner verzichtet zum Start in den ersten Trainerjob der Bundesliga beim FC Augsburg auf kühne Vorgaben und Ziele. Er hoffe zwar, dass es "nach oben" gehe, sagte der 37-Jährige bei seiner Vorstellung. Einen konkreten Tabellenplatz nannte er nicht. "Ich hatte noch kein Fußball-Training mit der Mannschaft, noch kein Spiel als Bundesliga-Trainer an der Seitenlinie. Ich wäre ein bisschen doof, wenn ich es jetzt so raushauen würde", sagte er.