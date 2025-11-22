Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Augsburg und Wagner mit erlösendem Sieg gegen HSV

Augsburgs Noahkai Banks im Zweikampf mit Jean-Luc Dompé vom HSV.
Augsburgs Noahkai Banks im Zweikampf mit Jean-Luc Dompé vom HSV. Bild: Tom Weller/dpa
Augsburg-Trainer Sandro Wagner kann aufatmen.
Augsburg-Trainer Sandro Wagner kann aufatmen. Bild: Tom Weller/dpa
Augsburgs Noahkai Banks im Zweikampf mit Jean-Luc Dompé vom HSV.
Augsburgs Noahkai Banks im Zweikampf mit Jean-Luc Dompé vom HSV. Bild: Tom Weller/dpa
Augsburg-Trainer Sandro Wagner kann aufatmen.
Augsburg-Trainer Sandro Wagner kann aufatmen. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Augsburg und Wagner mit erlösendem Sieg gegen HSV
Von Manuel Schwarz, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war das Krisenduell der Bundesliga. Am Ende jubelt Augsburg, weil nach etlichen verpassten Chancen ein Angriff sitzt. Der HSV rutscht dagegen in der Tabelle tiefer unten rein.

Augsburg.

Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner haben nach drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga wieder gewonnen und die lauter werdenden Kritiker zumindest etwas verstummen lassen. Die Schwaben feierten gegen den Hamburger SV einen verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg. Anton Kade wurde mit seinem Treffer in der 76. Minute zum Matchwinner für den FCA, der den Erfolg nach Gelb-Rot gegen Keven Schlotterbeck (81.) zu zehnt rettete.

In der Tabelle zogen die Augsburger (10 Punkte) am HSV (9) vorbei und können nun auf eine etwas freundlicher gesinnte Mitgliederversammlung am Dienstag hoffen. Dass der FCA erstmals in dieser Saison zu null spielte, hilft dabei ebenso. Hamburg holte aus fünf Partien nur einen Zähler und ist nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Wenn St. Pauli am Sonntag gegen Union Berlin gewinnt, dann wird der HSV auch vom Lokalrivalen überholt.

HSV dank Torwart Heuer Fernandes lange im Spiel

Dass Augsburg sich viel vorgenommen hatte in diesem Krisenduell, zeigte sich gleich von Beginn an. Die Hausherren drängten die Gäste schnell hinten rein und hätten nach fünf Minuten schon jubeln können - aber nach einer feinen Ballstafette scheiterte Kade an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Nur kurz danach landete der Ball dann zwar im Tor der Hanseaten, wegen einer knappen Abseitsposition zählte Fabian Rieders Treffer jedoch nicht. 

Wieder nur Minuten später hätten die Norddeutschen fast von einem großen Augsburger Defensivpatzer profitiert. Abwehrspieler Schlotterbeck aber konnte Nicolas Capaldo gerade noch abblocken. In solchen Momenten war dann auch das Publikum zu hören - wegen eines deutschlandweiten Fan-Protests gegen Sicherheitspläne der Politik hatten die zwei Fankurven wie auch in anderen Stadien die ersten zwölf Minuten geschwiegen.

Hamburg steht tief und hofft auf Konter

Dabei verdienten sich die Kicker auf dem Platz die Unterstützung der Anhänger, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigten vor allem die Augsburger immer wieder feine Aktionen. Mert Kömür scheiterte am starken Heuer Fernandes (20.), drei Minuten danach blieb der Schlussmann als bester Hamburger Akteur des Nachmittags dann auch gegen Dimitrios Giannoulis der Sieger.

Der HSV beschränkte sich weitgehend auf Konter und hätte kurz vor der Pause fast jubeln können: Erneut nach einem Augsburger Fehler scheiterte Fabio Vieira aber an Finn Dahmen (43.). Kurz nach dem Seitenwechsel war der DFB-Torhüter dann auch gegen Giorgi Gotscholeischwili zu Stelle (46.).

Coach Wagner schimpft - dann trifft Kade

Solche Momente schienen FCA-Trainer Wagner zur Weißglut zu treiben. Gleich mehrmals hüpfte er fassungslos in seiner Coachingzone auf und ab. Im offenen Mantel und mit dunkler Mütze machte der in der Kritik stehende Trainer gestenreich deutlich, was ihm bei seinem Team gerade nicht gefiel. "Natürlich ist auf beiden Seiten Druck auf dem Kessel", hatte er vor dem Spiel gesagt.

Kade sorgte für eine erste Erlösung: Eine Flanke von Giannoulis verwertete der Flügelspieler volley aus kurzer Distanz. Zwar verkomplizierte sich die Lage für den FCA durch den Platzverweis gegen Schlotterbeck. Doch die Hamburger mit dem zweitschwächsten Sturm der Liga konnte davon nicht profitieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
10.11.2025
3 min.
Auftrag an Sandro Wagner: "Unbedingt ins Punkten kommen"
Wieder nichts: Augsburgs Trainer Wagner versucht den Verteidiger Matsima zu trösten.
Auch in Stuttgart hat der FC Augsburg nicht schlecht gespielt - und dennoch wieder verloren. Deshalb muss das Team und sein Trainer Sandro Wagner bald liefern, am besten schon gegen den Hamburger SV.
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
31.10.2025
4 min.
Dortmunder Arbeitssieg nach Augsburger Torgeschenk
Voller Einsatz am Spielfeldrand: FCA-Coach Sandro Wagner.
Niko Kovac gewinnt das Trainer-Duell mit seinem Ex-Spieler Sandro Wagner. Aber das 1:0 des BVB ist kein Glanzstück. Torjäger Serhou Guirassy beendet glücklich seine Torflaute.
Klaus Bergmann, dpa
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
Mehr Artikel