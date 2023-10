Augsburgs neuer Trainer Thorup setzt auf Daten-Knowhow

Der FC Augsburg erhofft sich durch den neuen Trainer Jess Thorup frische Impulse. Der Däne bringt auch Knowhow vom FC Midtjylland mit. Was hat der dänische Verein so anders gemacht als die Konkurrenz?

Augsburg. Der neue Trainer Jess Thorup will beim FC Augsburg keine Veränderungen im Hauruckverfahren herbeiführen.

"Ich gucke mir erstmal alles an. Ich werde nicht alles umdrehen, nur um etwas zu machen. Ich werde es mir die ersten paar Wochen anschauen. Dann werden wir vielleicht etwas ändern, aber das werden wir sehen", sagte der 53-jährige Däne bei seiner Vorstellung als neuer Coach des Fußball-Bundesligisten.

Der frühere Meistertrainer mit dem FC Midtjylland 2018 und mit dem FC Kopenhagen 2022 wurde unter anderem gefragt, ob er in der Kapitänsfrage beim kriselnden FC Augsburg etwas verändern wolle. "Erstmal muss ich die Spieler kennenlernen", betonte Thorup. Dann wolle er seiner Mannschaft eine "klare Richtung" vorgeben. Thorups Vorgänger Enrico Maaßen hatte sich für Stürmer Ermedin Demirovic als Kapitän entschieden.

FCA-Coach arbeitet gerne mit Daten

Thorup will beim Tabellen-15. der Bundesliga auch seine Erfahrung aus der Zeit beim FC Midtjylland einbringen. Den Verein aus der Kleinstadt Herning in Mitteljütland betreute er von 2015 bis 2018. Der FC Midtjylland verschaffte sich nach der Übernahme 2014 durch den Engländer Matthew Benham durch moderne Datenanalyse und cleveres Scouting Wettbewerbsvorteile. "Ich mag es, mit Daten zu arbeiten", sagte Thorup.

Der frühere Stürmer des KFC Uerdingen leitet am heutigen Dienstag (10.30 Uhr) sein erstes Training beim FC Augsburg. Sein Debüt in der Bundesliga gibt er am Sonntag (17.30 Uhr) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim. "Ich habe gelesen, dass der FCA seit über einem Jahr nicht mehr auswärts gewonnen hat. Daran wollen wir am Sonntag arbeiten. Es geht darum, Stabilität zu finden und ein gutes Fundament aufzubauen", sagte Thorup.

Vom Leistungsvermögen der Mannschaft ist er überzeugt. "Es geht immer ums Gewinnen, aber auch darum, die Spieler individuell weiterzuentwickeln. Ich bin vom Potenzial der Mannschaft überzeugt", versicherte Thorup, der sich nach der Freistellung beim FC Kopenhagen zuletzt rund ein Jahr eine Auszeit genommen hatte. (dpa)