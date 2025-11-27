Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Auseinandersetzungen in Deventer: Stuttgart-Fans reisen ab

Vor der Partie des VfB im niederländischen Deventer gab es Stress.
Vor der Partie des VfB im niederländischen Deventer gab es Stress.
Fußball
Auseinandersetzungen in Deventer: Stuttgart-Fans reisen ab
In Deventer gibt es Probleme zwischen Polizei und VfB-Fans. Die niederländischen Beamten setzen Schlagstöcke ein. Der Vorstandsvorsitzende der Stuttgarter äußert sich.

Deventer.

Noch vor Anpfiff der Europa League-Partie des VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles im niederländischen Deventer (21.00 Uhr) hat ein Teil der Stuttgarter Fans die Rückreise angetreten. Wie der VfB mitteilte, hätten die Behörden gegen die Insassen von drei Fan-Bussen ein Betretungsverbot für die Stadt verhängt, weil Fans sich am Treffpunkt angeblich aggressiv verhalten hätten. VfB-Verantwortliche vor Ort hätten aber kein entsprechendes Verhalten der Fans wahrgenommen.

Wehrle drängt auf "lückenlose Aufarbeitung"

Weitere VfB-Fans, die bereits in Deventer angekommen waren, erklärten sich mit den Insassen der betroffenen Busse solidarisch und traten ebenfalls die Rückreise nach Stuttgart an.

"Ich war die ganze Zeit vor Ort am Treffpunkt der Fans und konnte mir ein Bild von den Gegebenheiten machen. Die örtlichen Behörden haben aus für uns überhaupt nicht nachvollziehbaren Gründen ein Betretungsverbot für Teile unserer Fans ausgesprochen", sagte Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle. "Wir sind mit den Behörden und der UEFA im engen Austausch und drängen auf eine lückenlose Aufarbeitung der Vorkommnisse. Dieses unverhältnismäßige Vorgehen gefährdet unsere Fußballkultur."

VfB-Vorstandschef Wehrle kann das Vorgehen der Niederländer gegen die VfB-Fans nicht nachvollziehen. (Archivbild)
VfB-Vorstandschef Wehrle kann das Vorgehen der Niederländer gegen die VfB-Fans nicht nachvollziehen. (Archivbild)
Videobilder zeigen Einsatz von Schlagstöcken

Videobilder niederländischer Medien zeigten, wie die Polizei angereiste Fans zwang, wieder in ihre Busse zu steigen und die Rückfahrt anzutreten. Zuvor war es am Treffpunkt der Fans bereits beim Eintreffen der Busse zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Videobilder zeigten Bereitschaftspolizisten, die mit Schlagstöcken auf Fans an den Bussen einschlugen.

Nach niederländischen Medienberichten wollten die Beamten die Fans in Richtung der Fanzone bewegen. Dort wurden, wie auf weiteren Bildern zu sehen war, von den Fans Absperrgitter umgerissen und es kam zu einer Konfrontation mit den Beamten.

Probleme mit Fans ohne Ticket

Der Direktor der Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, sagte, dass es zu dem Polizeieinsatz kam, weil in den Bussen Fans ohne Tickets gesessen hätten, berichtete die Zeitung "De Stentor". Menschen ohne Tickets sollten aber nicht zum Stadion kommen. "Regeln sind Regeln und das wird hier gut gelöst", sagte er. 

Aus Sorge vor Ausschreitungen hatte der Bürgermeister von Deventer, Ron König, am Nachmittag bereits für die Stuttgarter Fans ein Betretungsverbot für die Innenstadt erlassen. Der Grund sei, dass nach Informationen der Polizei eine ernsthafte Störung der öffentlichen Sicherheit drohe.

"Unser Ausgangspunkt ist, dass wir die Europa-League-Spiele in Deventer auf gastfreundliche, gemütliche und sichere Weise organisieren wollen", erklärte der Bürgermeister. "Nun zeigt sich jedoch, dass einige Leute ganz andere Vorstellungen davon haben. Wir lassen uns dadurch ein schönes Fußballfest nicht verderben. Im Interesse der Sicherheit echter Fußballfans, Einwohner und Unternehmer habe ich daher diese Maßnahme ergriffen." (dpa)

