  • Auslosung Fußball-Sachsenpokal: Aue, Chemnitz und Zwickau gehen sich aus dem Weg – „Wir sind gewarnt“

MDR-Moderator Michael Drevenstedt, Vizepräsident Volkmar Beier, Losfee Quentin-Orlando Enold und Pokalleiter Ulrich Günther (von links) bei der Sachsenpokalauslosung in Leipzig.
MDR-Moderator Michael Drevenstedt, Vizepräsident Volkmar Beier, Losfee Quentin-Orlando Enold und Pokalleiter Ulrich Günther (von links) bei der Sachsenpokalauslosung in Leipzig. Bild: Sächsischer Fußball-Verband
Fußball
Auslosung Fußball-Sachsenpokal: Aue, Chemnitz und Zwickau gehen sich aus dem Weg – „Wir sind gewarnt“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Quentin-Orlando Enold von den U-19-Junioren der SG Dynamo Dresden beweist ein gutes Händchen: Siebtligist Fortschritt Lichtenstein bekommt höchstklassigen Gegner – Stimmen zur Viertelfinal-Auslosung.

Die Viertelfinals im Fußball-Sachsenpokal stehen fest. Dabei gehen sich die drei höchstklassigen Vereine aus der Region aus dem Weg. Der FC Erzgebirge Aue reist zum SSV Fortschritt Lichtenstein. Damit erhielt der Drittligist mit dem Tabellenzweiten der Landesklasse West (7. Liga) den auf dem Papier leichtesten Gegner zugelost. „Der einzige...
