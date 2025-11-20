Auslosung Fußball-Sachsenpokal: Aue, Chemnitz und Zwickau gehen sich aus dem Weg – „Wir sind gewarnt“

Quentin-Orlando Enold von den U-19-Junioren der SG Dynamo Dresden beweist ein gutes Händchen: Siebtligist Fortschritt Lichtenstein bekommt höchstklassigen Gegner – Stimmen zur Viertelfinal-Auslosung.

Die Viertelfinals im Fußball-Sachsenpokal stehen fest. Dabei gehen sich die drei höchstklassigen Vereine aus der Region aus dem Weg. Der FC Erzgebirge Aue reist zum SSV Fortschritt Lichtenstein. Damit erhielt der Drittligist mit dem Tabellenzweiten der Landesklasse West (7. Liga) den auf dem Papier leichtesten Gegner zugelost. „Der einzige...