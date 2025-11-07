Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Auslosungen für WM-Playoffs am 20. November

Am 20. November finden die Auslosungen für die Playoffs zur Fußball-WM statt. (Archivbild)
Am 20. November finden die Auslosungen für die Playoffs zur Fußball-WM statt. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Am 20. November wird wieder fleißig gelost (Archivbild)
Am 20. November wird wieder fleißig gelost (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Am 20. November finden die Auslosungen für die Playoffs zur Fußball-WM statt. (Archivbild)
Am 20. November finden die Auslosungen für die Playoffs zur Fußball-WM statt. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Am 20. November wird wieder fleißig gelost (Archivbild)
Am 20. November wird wieder fleißig gelost (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Fußball
Auslosungen für WM-Playoffs am 20. November
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

42 von 48 Teams qualifizieren sich direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Die restlichen sechs Tickets werden über Playoffs vergeben. Bald steht fest, wer dort auf wen trifft.

Zürich.

Die Auslosungen für die Playoffs zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 finden am 20. November (13.00 Uhr) in Zürich statt. Das teilte der Weltverband FIFA mit.

Die letzten sechs Tickets werden im März für die am 11. Juni beginnende WM in Kanada, Mexiko und den USA vergeben - vier in Europa, zwei bei einem interkontinentalen Playoff-Turnier mit sechs Teilnehmern.

DFB-Team kann sich aus eigener Kraft direktes WM-Ticket sichern

Die deutsche Nationalmannschaft will sich den Umweg über die Playoffs sparen. Bei zwei Siegen am Freitag kommender Woche in Luxemburg und am 17. November gegen die Slowakei hätte das Team von Trainer Julian Nagelsmann als Gruppenerster das direkte Ticket auf jeden Fall gelöst.

In Europa gibt es in den Playoffs jeweils Viererturniere mit Halbfinale und Finale - jeweils ohne Rückspiel. Dabei sind die zwölf Gruppenzweiten der Qualifikation sowie die besten Gruppensieger der Nations League.

Bolivien und Neukaledonien schon dabei

Beim interkontinentalen Turnier, das in Nordamerika ausgetragen werden soll, sind Bolivien als südamerikanischer Vertreter sowie Neukaledonien für Ozeanien bereits dabei.

Dazu kommen zwei Nordamerika-Vertreter sowie je ein Team aus Afrika und Asien, die allesamt nach der kommenden Länderspielphase feststehen. Jeweils drei Teams ermitteln einen WM-Starter - wer in der Weltrangliste gut genug steht, hat zunächst Freilos und braucht dann nur einen Sieg im Playoff-Finale.

Mehr als Hälfte der WM-Teilnehmer steht fest

Bislang stehen 28 von 48 Teilnehmern für die WM fest. 14 weitere Mannschaften kommen in diesem Monat noch dazu - drei aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik, elf aus Europa. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
15.10.2025
5 min.
WM-Qualifikation im Endspurt: Das wird wichtig
Kap Verde feiert die WM-Premiere.
Kap Verde und Jordanien sind schon sicher dabei, Italien und Deutschland noch nicht. Was im Endspurt der WM-Qualifikation wichtig sind - und welche Termine die Fans sich merken sollten.
Patrick Reichardt, dpa
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
04.11.2025
2 min.
Deutsche Fußballerinnen mit lösbarer WM-Quali-Gruppe
Mal wieder bei einer WM jubeln: Das ist das Ziel der deutschen Fußballerinnen. (Archivbild)
Die Auslosung für die WM-Qualifikation bringt Deutschlands Fußballerinnen auf den ersten Blick machbare Gegner. Doch nur der Gruppensieg führt direkt nach Brasilien.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
Mehr Artikel