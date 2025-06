Australien macht WM-Ticket klar

Schon vorher war die Teilnahme so gut wie sicher, nun sind alle Zweifel ausgeräumt: Australien fährt nach einem Erfolg in Saudi-Arabien erneut zur WM.

Dschidda.

Australien hat die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft perfekt gemacht. Im abschließenden WM-Qualifikationsspiel setzten sich die Socceroos mit 2:1 (1:1) in Saudi-Arabien durch und machten damit den finalen Schritt Richtung WM-Ticket. Connor Metcalfe (42. Minute) vom FC St. Pauli hatte nach anfänglichem Rückstand den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Australier erzielt. Mitchell Duke (48.) drehte mit seinem Tor schließlich das Spiel. Australien hätte das Ticket für das Turnier im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko nur noch mit einer hohen Niederlage verspielen können. (dpa)