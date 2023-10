Babbel über Eberl zum FC Bayern: Wäre logischer Schritt

Seit RB Leipzig Max Eberl freigestellt hat, wird der Manager noch mehr mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Für Markus Babbel wäre das ein logischer Schritt.

München. Fußball-Experte Markus Babbel hat sich für ein Engagement von Max Eberl beim FC Bayern München ausgesprochen. "Für mich würd's total Sinn machen. Max hat sich über die Jahrzehnte zu einem Top-Manager der Bundesliga hochgearbeitet. Er ist Münchner. Er hat in diesem Verein gespielt. Des wäre für mich der logische Schritt jetzt zum FC Bayern zu gehen", sagte er nach Angaben des Senders bei "Blickpunk Sport" des Bayerischen Rundfunks.

Babbel sieht auch das Probetraining des ehemaligen Weltmeisters Jérôme Boateng beim FC Bayern als Beleg für die Notwendigkeit einer Verpflichtung von Eberl. "Das ist nicht Bayern-like, weil normalerweise haben sie immer diese Weitsicht. Und deswegen macht's ja durchaus Sinn, wenn sie den Max Eberl zurückholen würden", sagte Babbel.

Eberl war am Freitag von RB Leipzig freigestellt worden. Der 50-Jährige war in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. (dpa)