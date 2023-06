Babbel und Adler Sat.1-Experten bei U21-Europameisterschaft

Die früheren Fußball-Nationalspieler Markus Babbel (50) und René Adler (38) sind während der U21-Europameisterschaft vom 21. Juni bis 8. Juli als Experten bei Sat.1 im Einsatz.

Neu im Team ist die frühere Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast (32), die in der Bundesliga unter anderem beim 1. FC Köln spielte. Der Sender übertragt von dem Turnier in Georgien und Rumänien alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live, das erste Gruppenspiel des Titelverteidigers gegen Israel ist am 22. Juni ab 17.30 Uhr zu sehen.

Danach stehen noch die Partien am 25. Juni gegen Tschechien und am 28. Juni gegen England an, ehe es dann bei Überstehen der Gruppenphase in den K.o.-Spielen weitergeht. ProSieben MAXX, ran.de und Joyn zeigen alle weiteren Begegnungen der U21-EM live.

Moderatoren bei den Live-Übertragungen sind Matthias Opdenhövel in SAT.1 und Christian Düren auf ProSieben MAXX. (dpa)