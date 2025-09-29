Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bad Bunny übernimmt Halbzeit-Show beim Super Bowl

Bad Bunny wird der Star der Halbzeit-Show des Super Bowl am 8. Februar. (Archivbild)
Bad Bunny wird der Star der Halbzeit-Show des Super Bowl am 8. Februar. (Archivbild) Bild: Amy Harris/Invision/AP/dpa
Bad Bunny wird der Star der Halbzeit-Show des Super Bowl am 8. Februar. (Archivbild)
Bad Bunny wird der Star der Halbzeit-Show des Super Bowl am 8. Februar. (Archivbild) Bild: Amy Harris/Invision/AP/dpa
Sport-Mix
Bad Bunny übernimmt Halbzeit-Show beim Super Bowl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie gilt als die größte Bühne der Welt, die Halbzeit-Show des Super Bowl. Im kommenden Endspiel der Football-Saison wird der Sänger Bad Bunny die Show gestalten.

Santa Clara.

Bad Bunny wird bei der Halbzeit-Show des Super Bowl auftreten. Das teilten Apple Music, die National Football League (NFL) und Roc Nation mit. "Was ich fühle, geht über mich selbst hinaus. Das ist für alle, die vor mir kamen und zahllose Yards gelaufen sind, damit ich kommen und den Touchdown erzielen kann", sagte der Puerto Ricaner (31) in einem Statement.

Der Auftritt sei "für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte", so der Künstler, der gebürtig Benito Antonio Martínez Ocasio heißt. Und auf Spanisch hieß es weiter: "Geh und sag deiner Großmutter, dass wir bei der Halftime-Show des Super Bowl sein werden." Rapper Jay-Z, Gründer von Roc Nation, kommentierte: "Was Benito für Puerto Rico getan hat und weiterhin tut, ist inspirierend. Wir fühlen uns geehrt, ihn auf der größten Bühne der Welt zu haben."

In einem gemeinsamen Instagram-Post von Bad Bunny, der NFL, dem Sportprogramm "SNF on NBC", Apple Music und Roc Nation sitzt der Sänger auf Football-Torstangen am Strand. Die Kamera zoomt zurück, bis das Datum des Super Bowl eingeblendet wird: der 8. Februar. Das Endspiel der Saison findet in Santa Clara, Kalifornien, statt. In diesem Jahr trat Rapper Kendrick Lamar mit Sängerin SZA beim Super Bowl auf.

Bad Bunny hatte kurz vor der Verkündung den Auftritt in einem Post auf der Plattform X angedeutet: "Ich habe darüber nachgedacht und mit meinem Team diskutiert und ich glaube, ich werde nur einen Tour-Stopp in den USA machen." Damit nahm der Puerto Ricaner Bezug zu seiner Entscheidung, das US-Festland bei seiner Welt-Tournee auszusparen - aus Sorge vor der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die Behörde geht verstärkt gegen Einwanderer vor, die sich ohne Papiere in den USA aufhalten. "Es gab das Problem, dass die verdammte ICE vor meinem Konzert stehen könnte", hatte der Grammy-Gewinner in einem Interview gesagt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
2 min.
Football-Legende Manning: Kane könnte es in NFL schaffen
Bayern-Torjäger Harry Kane ist American-Football-Fan - Kickt er irgendwann sogar selbst den Ball in der NFL?
Harry Kane schießt für den FC Bayern Tore wie am Fließband. Könnte es der Superstürmer aber auch als Kicker in der NFL schaffen? Eine Super-Bowl-Legende äußert sich nun dazu.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
17.09.2025
1 min.
Kelce: Hochzeitsplanung mit Swift "wird einfach"
Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verlobt. (Archivbild)
Vor rund drei Wochen verkündeten Musik-Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce ihre Verlobung. Jetzt plaudert Kelce über erste Details zur Hochzeitsplanung.
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel