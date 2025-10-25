Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bald Bayern-Neuzugang? Eberl äußert sich zu Guehi-Bericht

England-Nationalspieler Marc Guehi und Harry Kane: Spielen die beiden bald auch bei den Bayern zusammen?
England-Nationalspieler Marc Guehi und Harry Kane: Spielen die beiden bald auch bei den Bayern zusammen? Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
England-Nationalspieler Marc Guehi und Harry Kane: Spielen die beiden bald auch bei den Bayern zusammen?
England-Nationalspieler Marc Guehi und Harry Kane: Spielen die beiden bald auch bei den Bayern zusammen? Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
1. Bundesliga
Bald Bayern-Neuzugang? Eberl äußert sich zu Guehi-Bericht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bayern wollen den Vertrag mit Innenverteidiger Upamecano verlängern. Bislang klappte das nicht. Sollte der Plan gar komplett scheitern, könnte ein Engländer als Ersatz bereitstehen.

Mönchengladbach/München.

Der FC Bayern arbeitet an Vorkehrungen auf dem Transfermarkt, sollte Abwehrspieler Dayot Upamecano den deutschen Fußball-Rekordmeister verlassen. Sportvorstand Max Eberl sagte bei DAZN angesprochen auf Berichte, wonach er sich zuletzt mit dem Berater des englischen Nationalspielers Marc Guehi getroffen habe: "Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten. Ich bestätige gar nichts - aber wir sind auf dem Markt unterwegs."

Der Sender Sky hatte gemeldet, dass sich Eberl vor einigen Tagen mit dem Agenten von Guehi getroffen habe. Der 25-Jährige ist derzeit bei Crystal Palace in der Premier League aktiv. Sein Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus - er wäre also für die Münchner im nächsten Sommer ablösefrei zu haben. Allerdings dürften sich auch andere europäische Topclubs um Guehi bemühen.

Spekulationen auch um Kim und Schlotterbeck

Auch Upamecanos Arbeitspapier in München ist nur noch für diese Spielzeit gültig. Zuletzt hatte es öfter geheißen, dass auch dessen Defensiv-Kollege Minjae Kim ein Kandidat für einen Weggang sei. Zuletzt gab es Spekulationen, wonach Bayern auch an Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund interessiert sei. Dieser würde dann - wie auch in der deutschen Nationalmannschaft - mit Jonathan Tah die Innenverteidigung bilden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
3 min.
Vertragsverlängerung von Kane? "Absolut vorstellbar"
Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant?
Der FC Bayern setzt noch lange auf Tore von Harry Kane - auch über das Vertragsende in knapp zwei Jahren hinaus? Im langwierigen Poker mit einem Abwehrstar gibt es namhafte Konkurrenz.
26.10.2025
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
17.10.2025
3 min.
Matthäus rät Bayern zu Schlotterbeck: Billiger als Woltemade
Lothar Matthäus beobachtet die Bundesliga als Experte für Sky. (Archivfoto)
Es gibt Gerüchte, wonach die Bayern über den Dortmunder Schlotterbeck als möglichen Neuzugang nachdenken. Die Vereine und der Spieler halten sich bedeckt. TV-Experte Matthäus spricht dafür Klartext.
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
Mehr Artikel