Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ballholer statt Balljungen: DFL empfiehlt Änderung

Hatte Anteil an einem Überraschungstor der deutschen Fußballer: Balljunge Noel Urbaniak (l.).
Hatte Anteil an einem Überraschungstor der deutschen Fußballer: Balljunge Noel Urbaniak (l.). Bild: Fabian Strauch/dpa
Hatte Anteil an einem Überraschungstor der deutschen Fußballer: Balljunge Noel Urbaniak (l.).
Hatte Anteil an einem Überraschungstor der deutschen Fußballer: Balljunge Noel Urbaniak (l.). Bild: Fabian Strauch/dpa
1. Bundesliga
Ballholer statt Balljungen: DFL empfiehlt Änderung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Balljunge Noel Urbaniak war nach dem Länderspiel gegen Italien groß gefeiert worden, weil er ein Tor der DFB-Auswahl einleitete. Wenn es nach der DFL geht, ist so etwas künftig nicht mehr möglich.

Frankfurt/Main.

Die Balljungen in der Bundesliga sind künftig nur noch Ballholer und dürften kaum mehr als Spielbeschleuniger für Furore sorgen - wenn es nach einer Empfehlung der Deutschen Fußball Liga für die neue Saison geht. Die DFL empfiehlt den 36 Proficlubs das sogenannte Multiball-Konzept. Dabei sollen die bisherigen Balljungen die Spielgeräte auf Markierungsplättchen legen und nicht mehr den Profis zuwerfen.

Dies bestätigte die DFL der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es, "die Fairness in der Bundesliga und 2. Bundesliga durch die schnellere Wiederaufnahme des Spiels und die Reduzierung des Zeitspiels zu fördern". Allerdings sei die Umsetzung des Konzepts nicht verpflichtend. Es gelte weiterhin die Anweisung des Weltverbands FIFA, dass um das Spielfeld herum acht Balljungen zu platzieren sind.

Teenager Noel Urbaniak nach Italien-Spiel gefeiert

Beim Nations-League-Spiel gegen Italien im März in Dortmund hatte die schnelle Reaktion des Balljungen Noel Urbaniak zu einem kuriosen Tor der deutschen Nationalmannschaft gesorgt. Der Teenager war später für seine Aktion gefeiert worden: Er warf den Ball direkt zu Kapitän Joshua Kimmich, der schnell reagierte und den Eckstoß in die Mitte auf Jamal Musiala brachte. Der Profi erzielte unbedrängt das 2:0.

In einer ähnlichen Szene hatte der heutige Hoffenheimer Bundesliga-Profi Umut Tohumcu 2017 als Hilfskraft an der Seitenlinie ein TSG-Tor von Mark Uth gegen den FC Bayern mit vorbereitet. Allerdings hatte Andrej Kramaric, der den Einwurf vor dem Treffer ausführte, später erklärt, er habe den Balljungen "richtig angebrüllt, damit er mir schnell den Ball gibt".

Markierungsplättchen am Spielfeldrand 

Umgekehrt verzögern allerdings die Hilfskräfte, die vom gastgebenden Club gestellt werden, aber auch mal Aktionen des Gästeteams. Die mindestens acht Ballholer wären jeweils für maximal drei Bälle verantwortlich. Sobald sie einen Ball außerhalb des Spielfelds aufnehmen, sollen sie ihn umgehend auf ein freies Markierungsplättchen zurücklegen. Dabei ist es streng untersagt, Bälle zurückzuhalten oder das Spielfeld zu betreten. 

Insgesamt werden dabei pro Partie mindestens 19 Spielgeräte eingesetzt: ein Spielball, und mindestens 14 weitere Bälle an den Längsseiten und vier Bälle hinter den Toren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
30.07.2025
2 min.
Videobeweis-Durchsagen bald in allen Bundesliga-Stadien
Die Durchsage der Schiedsrichter nach Entscheidungen mit Hilfe des Videobeweises wird auf alle Stadien ausgeweitet.
Zur kommenden Saison in der 1. und 2. Bundesliga müssen sich Spieler, Fans und Schiedsrichter auf einige Neuerungen einstellen. Auch Hightech zieht in die Stadien ein.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13.08.2025
2 min.
Reklamier-Arm bei Gegentor: Lassen es die Torhüter sein?
Typische Geste von Manuel Neuer (r.) bei einem Gegentor.
Von Manuel Neuer kennt man eine besondere Geste auf dem Rasen nur zu gut. Doch er ist damit nicht allein. Eine neue Abseitstechnologie könnte das Verhalten von Torhütern zumindest theoretisch ändern.
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel