  • Ballon d'Or: Flick und Torhüterin Berger nominiert

Ann-Katrin Berger könnte eine hohe Auszeichnung erhalten
Fußball
Ballon d'Or: Flick und Torhüterin Berger nominiert
Wer wird beim Goldenen Ball in diesem Jahr ausgezeichnet? Der deutsche Trainer und die Nationaltorhüterin gehören schon zum kleinen Kreis. Florian Wirtz und Harry Kane sind auch dabei.

Paris.

Hansi Flick ist einer von fünf Kandidaten für die Johan-Cruyff-Trophäe als weltbester Fußball-Trainer bei der Ballon d'Or-Wahl. Der Meistercoach des FC Barcelona und ehemalige Bundestrainer wurde ebenso nominiert wie die deutsche Nationalspielerin Ann-Katrin Berger bei den Torhüterinnen. Dies teilte die französische Sportzeitung "L'Équipe" mit. 

Bei der Wahl zum besten Spieler gehören der Ex-Leverkusener Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Bayern-Torjäger Harry Kane zum Kreis der 30 Kandidaten. Dabei sind unter anderem auch Robert Lewandowski und Lamine Yamal (FC Barcelona), Jude Bellingham und Vinícius (Real Madrid) sowie Erling Haaland (Manchester City). Bei den Frauen sind die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl und Dänemarks Pernille Harder (beide FC Bayern) nominiert.

Luis Enrique und Antonio Conte auch auf der Liste 

Die Ehrung findet am 22. September statt. Neben dem 60 Jahre alten Flick stehen als mögliche Nachfolger von Vorjahressieger Carlo Ancelotti der Spanier Luis Enrique vom Champions-League-Siegers Paris Saint-Germain, der italienische Meistertrainer Antonio Conte vom SSC Neapel, Enzo Maresca vom Club-Weltmeister und Conference-League-Gewinner FC Chelsea und Arne Slot zur Wahl. Der Niederländer war mit dem FC Liverpool englischer Meister geworden. 

Die Konkurrentinnen von DFB-Torfrau Berger (34) vom US-Club Gotham FC sind Spaniens Cata Coll (FC Barcelona), Englands Hannah Hampton (FC Chelsea), die Nigerianerin Chiamaka Nnadozie (FC Paris) sowie die Niederländerin Daphne van Domsellar (FC Arsenal). 

Konkurrenzwahl zur FIFA

Die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball ist eine Journalisten-Wahl. Den Preis, der von der zur Amaury-Gruppe gehörenden Zeitung "France Football" vergeben wird, existiert seit 1956 und galt lange nur als Auszeichnung für Europas Fußballer des Jahres. 

Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 war die FIFA eine Kooperation mit der Amaury-Gruppe eingegangen. (dpa)

