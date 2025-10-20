Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ballon-d'Or-Gewinner Dembélé vor Comeback in Leverkusen

Dembélé steht in der Reisegruppe. (Archivbild)
Dembélé steht in der Reisegruppe. (Archivbild) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Ballon-d'Or-Gewinner Dembélé vor Comeback in Leverkusen
Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé verletzte sich im September im Nationaltrikot. Pünktlich für die Rückkehr nach Deutschland scheint der Flügelspieler von PSG wieder fit zu sein.

Leverkusen.

Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain steht bei seiner Rückkehr nach Deutschland vor einem Comeback nach rund sechs Wochen Verletzung. Der 28 Jahre alte Franzose steht für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Kader des Champions-League-Siegers, der am Montag ins Rheinland gereist ist.

Auch Doué wieder an Bord

"Wir freuen uns sehr, dass er wieder bei uns dabei ist. Das gibt uns zusätzliche Optionen", sagte Trainer Luis Enrique bei der Pressekonferenz in der Arena. Der Ex-Dortmunder Dembélé wurde zuletzt in einer Spezialklinik in Doha behandelt und hat seit vergangener Woche wieder mit seinen Teamkollegen trainiert. Die Verletzung hatte er im Länderspielfenster im September erlitten.

Auch Désiré Doué ist nach einer Verletzungspause inzwischen zurück. Paris ist mit Siegen über Atalanta Bergamo (4:0) und beim FC Barcelona (2:1) perfekt in die Königsklassen-Saison gestartet und könnte am Dienstag in Leverkusen die Tabellenführung übernehmen. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich zu holen. Morgen wird es ein anderes Spiel als die ersten beiden des Wettbewerbs", erklärte Enrique.

(dpa)

21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
23:29 Uhr
4 min.
2:7 – Leverkusen verliert wildes Tor-Spektakel gegen PSG
Erste Niederlage für Trainer Kasper Hjulmand.
Rote Karten, Elfmeter-Drama und Traumtore: Leverkusen liefert sich mit PSG ein wahres Spektakel. Am Ende ist es für Bayer 04 ein gebrauchter Tag und die erste Niederlage unter Trainer Hjulmand.
Jana Glose, dpa
20:11 Uhr
2 min.
Kovac vor Kopenhagen: "Ich strahle wie ein Reaktor"
Niko Kovac will in Kopenhagen angreifen. (Archivbild)
Die erste Saison-Niederlage hat Niko Kovac schnell abgehakt. Einen Youngster verteidigt der Cheftrainer von Borussia Dortmund gegen Kritik.
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel