Regionale Nachrichten und News
Konnte nicht zufrieden sein: Trainer Hansi Flick Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Konnte nicht zufrieden sein: Trainer Hansi Flick Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Fußball
Barça lässt Punkte liegen - Wirbel um VAR-Einsatz
Der spanische Fußball-Meister muss sich nach einem schwachen Auftritt mit einem Remis begnügen. Technische Probleme sorgen bei den Gastgebern für Ärger.

Vallecas.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick hat mit dem spanischen Fußball-Meister FC Barcelona die ersten Punkte in der neuen Saison liegen gelassen. Die Katalanen mussten sich bei Rayo Vallecano mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Dabei rettete Torhüter Joan Garcia in der zweiten Halbzeit Barça mit einigen Paraden immerhin einen Punkt. Mit sieben Zählern liegt Barcelona nach drei Spieltagen auf dem vierten Platz.

Wirbel gab es um den Video-Schiedsrichter. In der ersten Halbzeit konnte der VAR aufgrund technischer Probleme zeitweise nicht eingreifen. So konnte auch der fragwürdige Elfmeterpfiff nicht überprüft werden. Jungstar Lamine Yamal traf schließlich zur Führung für Barcelona vom Elfmeterpunkt (40.). Im zweiten Durchgang kam Vallecano aber durch Fran Perez zum verdienten Ausgleich (67.). (dpa)

