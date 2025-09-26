Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Barça-Legende Busquets hört auf: Trete glücklich ab

Sergio Busquets ist ein Könner am Ball. (Archivbild) Bild: Joan Monfort/AP/dpa
Der FC Barcelona ist sein Herzensclub: Sergio Busquets (Mitte). (Archivbild) Bild: Joan Monfort/AP
Sergio Busquets (l) und Andres Iniesta (r) gehörten zur Goldenen Generation des FC Barcelona. (Archivbild) Bild: picture alliance / Francisco Seco/AP/dpa
Sergio Busquets (r) spielt aktuell für Inter Miami Bild: John Raoux/AP/dpa
Barça-Legende Busquets hört auf: Trete glücklich ab
Sergio Busquets streichelt förmlich mit seinem Fuß den Ball, spielt elegant. Er gehört mit Messi zur goldenen Generation von Barça. Jetzt hört er mit 37 Jahren auf.

Berlin.

Der spanische Welt- und Europameister Sergio Busquets beendet zum Saisonende seine Karriere. Der 37-Jährige wird seinen Vertrag bei Inter Miami nicht verlängern, wie der Fußball-Profi auf Instagram mitteilte. 

"Vielen Dank an alle und an den Fußball für alles. Ihr werdet immer Teil dieser wunderschönen Geschichte sein", schrieb Busquets zu einem Abschiedsvideo mit Bildern seiner Karriere. Ganz besonders bedankte sich der defensive Mittelfeldspieler bei seinem Herzensclub. 

"Ich danke dem FC Barcelona, dem Club meines Lebens. Dort habe ich mir meinen Kindheitstraum erfüllt und das Trikot, das ich liebe, Hunderte Male getragen." Fast 20 Jahre lang habe er "diese unglaubliche Geschichte, von der ich immer geträumt habe", genießen dürfen. "Dies werden meine letzten Monate auf dem Platz. Ich trete glücklich, erfüllt und vor allem dankbar zurück."

Goldene Generation mit Messi, Xavi und Iniesta

Busquets ist einer der erfolgreichsten und prägendsten Mittelfeldspieler seiner Generation. 2005 kam er in den Nachwuchs des FC Barcelona, ehe er unter Trainer Pep Guardiola (54) bei den Profis mit seinem eleganten Spiel schnell zu einer festen Größe wurde. Er gehört zur goldenen Generation der Katalanen um Lionel Messi, Xavi und Andrés Iniesta.

Für die Katalanen absolvierte er insgesamt 722 Pflichtspiele und gewann mit ihnen unter anderem dreimal die Champions League und die Club-WM sowie neun spanische Meisterschaften und sieben Pokalsiege. Mit Spanien wurde er 2010 Weltmeister und 2012 Europameister. 

Nach 18 Jahren verließ er im Sommer 2023 Barça und wechselte in die Major League Soccer in die USA. Die Playoffs werden nun die letzten Spiele seiner Profikarriere sein. "Die Zeit vergeht, aber deine Qualität ist unvergänglich. Wir werden deinen Unterricht bis zum Ende der Saison weiterhin genießen, Busi", schrieb Miami auf X.

(dpa)

