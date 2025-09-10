Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Barça muss erstes Liga-Heimspiel im Mini-Stadion bestreiten

Der Umbau begann vor mehr als zwei Jahren. (Archivfoto)
Der Umbau begann vor mehr als zwei Jahren. (Archivfoto) Bild: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa
Der Umbau begann vor mehr als zwei Jahren. (Archivfoto)
Der Umbau begann vor mehr als zwei Jahren. (Archivfoto) Bild: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa
Fußball
Barça muss erstes Liga-Heimspiel im Mini-Stadion bestreiten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hansi Flick muss weiter warten: Seine Premiere als Barça-Trainer im Camp Nou wird erneut verschoben. Gegen Valencia tritt das Team des Deutschen stattdessen vor ungewöhnlicher Kulisse an.

Barcelona.

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick muss sein erstes Heimspiel der spanischen Fußball-Liga in einem Mini-Stadion bestreiten. Die Begegnung gegen den FC Valencia werde am Sonntag (21.00 Uhr) entgegen der Planung nicht im frisch renovierten Camp Nou, sondern im nur rund 6.000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff stattfinden, teilte der Verein mit.

"Der Club arbeitet intensiv daran, um bald die notwendigen Genehmigungen für die Öffnung des Spotify Camp Nou zu erhalten", hieß es in der Mitteilung. Die Fans wurden um Verständnis gebeten. Die Katalanen hatten gehofft, am vierten Spieltag gegen Valencia wenigstens in ein vorerst auf 27.000 Fans begrenztes Camp Nou zurückkehren zu können. Bisher bestritt Barça alle drei Saisonspiele der Primera División auswärts. Das nächste Heimspiel des spanischen Meisters steht am 21. September gegen den FC Getafe auf dem Programm.

Flick muss sich weiter gedulden. (Archivfoto)
Flick muss sich weiter gedulden. (Archivfoto) Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Flick muss sich weiter gedulden. (Archivfoto)
Flick muss sich weiter gedulden. (Archivfoto) Bild: Manu Fernandez/AP/dpa

Das legendäre Camp Nou wird seit mehr als zwei Jahren modernisiert. Ende Mai 2023 fand dort das letzte Spiel statt. Die Heimspiele absolvierte das Team um den derzeit verletzten Nationaltorwart Marc-André ter Stegen seit Beginn des Umbaus im Olympiastadion Lluís Companys. Die langersehnte Einweihung des Camp Nou wurde bereits mehrfach verschoben. Für Flick wäre die Rückkehr eine Premiere, da er das Team erst seit dem vergangenen Sommer trainiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:24 Uhr
1 min.
Sperre auf Bewährung: Flick gegen Woltemade-Team dabei
Aufatmen bei Flick nach der UEFA-Entscheidung. (Archivbild)
Hansi Flick sollte nach einer ersten Entscheidung fürs erste Champions-League-Spiel der Saison gesperrt werden. Die Berufungsinstanz der UEFA entscheidet nun anders.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
26.08.2025
2 min.
Entscheidung erwartet: Wird Barças Olmo wieder gesperrt?
Noch darf Dani Olmo jubeln. (Archivfoto)
Hansi Flick muss sich Sorgen machen: Wieder steht sein Schützling Dani Olmo im Mittelpunkt eines Streits zwischen Barça und der spanischen Liga. Diesmal könnte es aber bitter enden.
Mehr Artikel