Barças Meisterteam im offenen Bus von Tausenden gefeiert

Ex-Bundestrainer Hansi Flick führt den FC Barcelona gleich in seinem ersten Jahr in Spanien zur Meisterschaft - und genießt am Tag danach mit seinem Team das Bad in der wild jubelnden Menge.

Barcelona. Das Fußballteam des FC Barcelona ist nach dem Gewinn der spanischen Liga von Tausenden von Menschen frenetisch gefeiert worden. Bei einer Fahrt durch die katalanische Metropole im offenen Bus skandierten Spieler und die unzähligen Fans, die die Straßen säumten, Slogans wie "Meister, Meister, Meister, oe, oe, oe!" oder - in Anspielung auf den Erzrivalen Real Madrid - "Hüpf, hüpf, hüpf - wer nicht hüpft, ist ein Madridista!"

Die Polizei hatte mit rund 80.000 Menschen auf den Straßen gerechnet. Nach Schätzungen des TV-Senders RTVE sollen es deutlich mehr gewesen sein, die das Team von Hansi Flick feierten. Der frühere Bundestrainer gehörte zu denjenigen, die von den Anhängern aller Altersklassen am lautesten bejubelt wurden. Einige Menschen trugen Plakate auf Deutsch mit Aufschriften wie "Danke Hansi!".

Der lange verletzte deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen sagte im Clubsender "Barça One", für ihn sei es besonders bewegend, "zu sehen, wie froh die Menschen sind und wie sehr sie uns während der ganzen Saison unterstützt haben und jetzt auch auf den Straßen unterstützen".

"Man wird nie müde, Titel zu gewinnen", sagte der 33-Jährige, der seit seinem Wechsel von Mönchengladbach zu Barça im Sommer 2014 zum sechsten Mal den Titel der Primera División gewann. Für den Kapitän war der jüngste Triumph aber auch eine Premiere. Es sei sein erstes Jahr und sein erster Titel in dieser Rolle, "und gerade deshalb ist es für mich etwas ganz Besonderes".

Pizza, Schokokekse und auch eine Zigarre

Bei der Fahrt im offenen Bus aßen die Profis unter anderem Pizza und Schokokekse, dazu gab es Bier und Cola. Der polnische Torhüter Wojciech Szczęsny rauchte eine Zigarre, wie die Fachzeitung "Mundo Deportivo" schrieb.

Die Freude kannte keine Grenzen. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa Die Freude kannte keine Grenzen. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa

Die Fahrt begann am Stadion Camp Nou, das diese Saison wegen der Umbauarbeiten nicht benutzt werden konnte, und sollte mehr als dreieinhalb Stunden dauern. Der Höhepunkt der Party sollte am Arc de Triomf, dem Triumphbogen im Zentrum der katalanischen Metropole ab 21.30 Uhr steigen.

Nach den Erfolgen im spanischen Pokal und im spanischen Supercup hatte sich der FC Barcelona um Flick, ter Stegen und weitere ehemalige Bundesligaprofis wie Dani Olmo und Robert Lewandowski sowie Jungsuperstar Lamine Yamal den 28. Liga-Titel am späten Donnerstagabend durch einen 2:0-Sieg bei Stadtrivale Espanyol bereits zwei Spieltage vor Liga-Ende gesichert.

Der Titel war am Donnerstagabend unter Dach und Fach. Bild: Joan Monfort/AP/dpa Der Titel war am Donnerstagabend unter Dach und Fach. Bild: Joan Monfort/AP/dpa

