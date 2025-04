Barcelona und Arsenal im Champions-League-Finale der Frauen

Ohne eine deutsche Spielerin wird der Titel in der Fußball-Königsklasse der Frauen vergeben. Arsenal wirft Lyon raus, Barcelona zeigt sich wieder einmal souverän.

Lyon/London.

Rekordsieger Olympique Lyon mit der deutschen Nationalspielerin Sara Däbritz auf der Bank hat das Endspiel in der Champions League verpasst. Lyon unterlag im Halbfinal- Rückspiel gegen Arsenal WFC mit 1:4 (0:2) und schied damit nach dem 2:1 im Hinspiel überraschend aus. Finalgegner am 24. Mai in Lissabon ist Titelverteidiger FC Barcelona.