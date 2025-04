Frankfurt/​M 4 min.

„Das nervt auch“: Die Stimmen zum Sieg der Niners Chemnitz bei den Frankfurt Skyliners

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben sich in der Bundesliga zu einem 70:65-Erfolg beim Tabellenvorletzten gequält. Erst am Ende zeigte das Team, was in ihm stecken kann.