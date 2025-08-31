Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Basketball-Kumpel Theis über Schröder: "Hut vor ihm ziehen"

Schröder beim Spiel gegen Litauen.
Schröder beim Spiel gegen Litauen.
Sport-Mix
Basketball-Kumpel Theis über Schröder: "Hut vor ihm ziehen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Arena von Tampere wird Basketball-Star Dennis Schröder rassistisch angefeindet. Sein Kumpel Daniel Theis ist von der Reaktion des Kapitäns beeindruckt.

Tampere.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat die rassistischen Anfeindungen gegen seinen Kumpel Dennis Schröder verurteilt und die Reaktion des deutschen Kapitäns gelobt. "Mental unglaublich stark. Er war ein bisschen ruhiger, was natürlich verständlich ist. Er hat die Antwort auf dem Platz gegeben. Da kann man nur den Hut vor ihm ziehen", sagte Theis am Sonntag bei einer Medienrunde im deutschen Teamhotel in Tampere.

Weltmeister Schröder hatte nach dem EM-Spiel gegen Litauen (107:88) von rassistischen Anfeindungen - konkret von Affengeräuschen - von den Zuschauerrängen gegen seine Person berichtet. Der 31-Jährige sagte im finnischen Tampere: "Man kann mich beleidigen, aber Affengeräusche ist eine Sache, die ich nicht respektiere und nicht akzeptiere. Rassismus gehört nicht zu diesem Sport."

Theis, der Schröder seit Jahrzehnten kennt, bekundete volle Solidarität mit dem Spielmacher. "Es war scheiße, dass Dennis da durchgehen musste. Wir sind für ihn da und stehen hinter ihm, als seine Familie und Freunde", sagte Theis. Schröder werde die Anfeindungen mit Leistung auf dem Feld beantworten, fügte der 33-Jährige an.

Ist mit Schröder befreundet: Daniel Theis.
Ist mit Schröder befreundet: Daniel Theis.
(dpa)

Mehr Artikel