Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Basketball-Legende Lenny Wilkens gestorben

Lenny Wilkens war als Spieler und Trainer erfolgreich. (Archivbild)
Lenny Wilkens war als Spieler und Trainer erfolgreich. (Archivbild) Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Lenny Wilkens war als Spieler und Trainer erfolgreich. (Archivbild)
Lenny Wilkens war als Spieler und Trainer erfolgreich. (Archivbild) Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Sport-Mix
Basketball-Legende Lenny Wilkens gestorben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lenny Wilkens gewann Titel in der NBA und bei Olympia. Nun ist der frühere Weltklasse-Spieler und -Coach im Alter von 88 Jahren gestorben.

Seattle.

Basketball-Legende Lenny Wilkens ist tot. Der frühere Spieler und Trainer starb im Alter von 88 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Familie des US-Amerikaners berichtet. Wilkens coachte 2.487 Spiele in der NBA und ist damit Rekordtrainer der besten Basketball-Liga der Welt. Er wurde als Spieler, Trainer und Teil der US-Olympiaauswahl von 1992, die er als Assistent betreute, in die Hall of Fame aufgenommen.

"Lenny Wilkens verkörperte das Beste der NBA - als Spieler in der Hall of Fame, Trainer in der Hall of Fame und einer der angesehensten Botschafter des Sports", sagte NBA-Boss Adam Silver. Als erster NBA-Coach erreichte Wilkens die Marke von 1.000 Siegen. Als Spieler war er zwischen 1960 und 1975 aktiv, als Trainer von 1969 bis 2005. Wilkens fungierte zeitweise als Spielertrainer. Am All-Star Game nahm er neunmal als Spieler und viermal als Coach teil.

Zweimal Olympia-Gold

1979 gewann Wilkens mit den Seattle SuperSonics den NBA-Titel. Bei den Olympischen Spielen gewann er Gold mit dem berühmten Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Head Coach (1996).

"Noch beeindruckender als Lennys Erfolge im Basketball, darunter zwei olympische Goldmedaillen und eine NBA-Meisterschaft, war sein Engagement für gemeinnützige Arbeit - insbesondere in seiner geliebten Stadt Seattle, wo ihm zu Ehren eine Statue errichtet wurde", sagte Silver. "Er hat das Leben unzähliger junger Menschen sowie ganzer Generationen von Spielern und Trainern beeinflusst, die Lenny nicht nur als großartigen Teamkollegen oder Trainer schätzten, sondern auch als außergewöhnlichen Mentor, der mit Integrität und echter Klasse voranging." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 11.11.2025
 4 Bilder
Tausende Menschen treffen sich beim Martinsfest vor dem Mariendom und der Severikirche auf dem Domplatz in Erfurt.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
24.10.2025
5 min.
Wettmanipulation, Poker-Betrug, Mafia: Eklat erschüttert NBA
NBA-Profi Terry Rozier wurde nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.
In der NBA gibt es einen Wett- und Manipulationsskandal. Die sizilianische Mafia soll involviert sein. Ein Spieler und ein Coach stehen im Fokus. Sogar Stars wie LeBron James tauchen in den Akten auf.
Manuel Schwarz und Robert Semmler, dpa
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
06.11.2025
3 min.
Lahm, Nowitzki und Riesch dabei: Sechs Neue in Hall of Fame
Lahm wird in die Hall of Fame aufgenommen. (Archivbild)
Vier Frauen, zwei Männer: Die Hall of Fame des deutschen Sports bekommt Zuwachs.
Mehr Artikel