Basketball-Manager Pesic verlässt FC Bayern zum Jahresende

Beim FC Bayern endet eine Basketball-Ära. Geschäftsführer Pesic verlässt den Verein zum Jahresende. Gleich zwei Nachfolger finden die Bayern intern.

München. Marko Pesic hört am Jahresende als Geschäftsführer des FC Bayern Basketball auf. Der Ex-Profi und seit knapp eineinhalb Jahrzehnten erfolgreiche Manager in München wird zum 31. Dezember seinen Job auf eigenen Wunsch abgeben. Der 48-Jährige habe zuletzt gemerkt, dass ihm "die mentale und physische Kraft" fehle, um weiterhin das Maximum aus sich und dem Club zu holen, sagte Pesic. Deshalb habe er vor einigen Monaten den Verein informiert, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wolle.

Als Nachfolger planen die Bayern ein internes Duo ein: Der aktuelle Sportdirektor Dragan Tarlac wird Sport-Geschäftsführer, Adrian Sarmiento steigt für den kaufmännischen Bereich in die Geschäftsführung auf. Beide starten am 1. Juli in ihre neuen Rollen und werden somit ein halbes Jahr von Pesic eingearbeitet.

Pesic: Versprechen, zu keinem anderen Team zu gehen

"Der FC Bayern Basketball ist Marko Pesic und Marko Pesic ist der FC Bayern Basketball", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. Er lobte ihn dafür, das Team in den vergangenen Jahren zur europäischen Spitzenmannschaft geformt zu haben. Zudem sei vereinbart, dass Pesic auch ab 2026 den Bayern weiter als Berater zur Verfügung steht - in welcher Form, das sei noch unklar.

Diesbezüglich widersprach Pesic auch Gerüchten, wonach er zu einem neuen Verein wechseln wolle - unter anderem war über das aufstrebende Team von Dubai BC spekuliert worden. "Ich habe überhaupt keine Sekunde darüber nachgedacht, irgendwo anders zu arbeiten", sagt Pesic. "Das habe ich Herrn Hainer zugesichert, er kann sich auf mein Wort verlassen."

Vom Bundesliga-Neuling zum Euroleague-Spitzenteam

2011 war Pesic als Sportdirektor zu den Bayern gekommen, als der Verein die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hatte. Zwei Jahre später stieg er zum Geschäftsführer auf. Seitdem gewannen die Münchner viermal die deutsche Meisterschaft und viermal den Pokal. Zweimal erreichte man zudem das Viertelfinale in der Euroleague, jüngst schied Bayern dort in den Play-Ins aus.

Als Spieler holte Pesic 2002 Bronze bei der WM in den USA und drei Jahre später Silber bei der Europameisterschaft in Serbien und Montenegro. Im Verein hatte Pesic seine erfolgreichste Zeit bei Alba Berlin, wo er sechsmal Meister und fünfmal Pokalsieger wurde. 2006 beendete er seine aktive Karriere. (dpa)