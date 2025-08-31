Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Basketball-Trainer Mumbru aus dem Krankenhaus entlassen

Aus dem Krankenhaus raus: Basketball-Trainer Mumbru.
Aus dem Krankenhaus raus: Basketball-Trainer Mumbru.
Sport-Mix
Basketball-Trainer Mumbru aus dem Krankenhaus entlassen
Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss im finnischen Tampere nicht länger im Krankenhaus bleiben. Der Spanier äußert sich erstmals selbst seit dem Zwischenfall.

Tampere.

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat das Krankenhaus im finnischen Tampere verlassen und ist weiter auf dem Weg der Besserung. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund (DBB) bei der EM. Ein mögliches Comeback an der Seitenlinie ist aber offenbar erst zur Endrunde im lettischen Riga angedacht.

"Ich freue mich, dass die Mannschaft bisher so gut aufgetreten ist und bin in enger Verbindung mit dem Coaching Staff, zu dem ich volles Vertrauen habe. Ich freue mich darauf, mit dem Team in Riga dabei zu sein", sagte Mumbru in einem Statement, das der DBB veröffentlicht hat. Es gehe ihm "deutlich besser", erklärte der Spanier.

Weitere Betreuung im Teamhotel

Der 46-Jährige war am vergangenen Montag ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte dort fünf Nächte. Am Samstagabend durfte er zurück ins Teamhotel. Zunächst berichtete die "Bild". Teamarzt Oliver Pütz hatte am ersten Ruhetag von einem "akuten Abdomen" berichtet.

Ein akutes Abdomen ist eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen. In den ersten Tagen hatte der DBB von einem akuten Infekt gesprochen

Mumbru werde im Teamhotel in Tampere weiter medizinisch betreut, hieß es vom DBB. Beim EM-Start gegen Montenegro sowie gegen Schweden und Litauen wurde der 46 Jahre alte Spanier von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten. Dieser schilderte, dass Mumbru schon Tage vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus über Unwohlsein geklagt habe. 

Ibrahimagic auch gegen Großbritannien Chef

Das Vorrundenspiel gegen Großbritannien am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) wird erneut Ibrahimagic als Cheftrainer betreuen. Bisher haben die Basketballer unter Ibrahimagic alle drei Spiele deutlich gewonnen.

Gegen die Briten nicht dabei sein wird Johannes Voigtmann. Der Co-Kapitän hat Tampere am Sonntag verlassen und wird erst am Dienstag wieder in Finnland erwartet. In München soll sein lädiertes Knie derweil untersucht werden. Voigtmann hatte bereits das EM-Spiel gegen Schweden wegen Knieschmerzen verpasst. (dpa)

