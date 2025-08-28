Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Basketball-Trainer Mumbru fehlt zwei weitere Spiele

Aus dem Krankenhaus raus: Basketball-Trainer Mumbru.
Aus dem Krankenhaus raus: Basketball-Trainer Mumbru. Bild: Marius Becker/dpa
Aus dem Krankenhaus raus: Basketball-Trainer Mumbru.
Aus dem Krankenhaus raus: Basketball-Trainer Mumbru. Bild: Marius Becker/dpa
Sport-Mix
Basketball-Trainer Mumbru fehlt zwei weitere Spiele
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der deutsche Basketball-Bundestrainer fällt weiter aus. Eine Rückkehr gibt es für Alex Mumbru frühestens zum vierten Gruppenspiel.

Tampere.

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru fällt bei der EM im finnischen Tampere weiter aus und wird auch die beiden Spiele gegen Schweden und Litauen verpassen. Das sagte Mannschaftsarzt Oliver Pütz bei einer Pressekonferenz. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Das kann zügig gehen, das kann sich aber auch herauszögern. Wenn sich alles gut entwickelt, besteht die Möglichkeit, dass er wieder an der Seitenlinie steht", sagte Pütz.

Rückkehr womöglich erst in Riga

Chef an der Seitenlinie bleibt vorerst Mumbrus Assistent Alan Ibrahimagic, der den Spanier schon beim 106:76 gegen Montenegro am Mittwoch erfolgreich vertreten hatte. Gegen Schweden am Freitag (12.30 Uhr/MagentaSport und RTL) sowie gegen Litauen am Samstag (12.30 Uhr) dürfte damit alles so sein wie beim siegreichen Start des Weltmeisters.

Erneut als Chef dabei: Alan Ibrahimagic.
Erneut als Chef dabei: Alan Ibrahimagic. Bild: Matthias Stickel/dpa
Erneut als Chef dabei: Alan Ibrahimagic.
Erneut als Chef dabei: Alan Ibrahimagic. Bild: Matthias Stickel/dpa

Pütz erzählte, dass Mumbru die Spiele im Krankenhaus am Fernseher verfolgen könne. "Das Gesundheitliche steht im Vordergrund. Das hat er jetzt schon verinnerlicht. Wenn er so weit ist, wird er wieder Gas geben", sagte der Teamarzt. Es könne aber auch sein, dass dies erst zur Finalrunde im lettischen Riga passiere. Nach Schweden und Litauen geht es in Tampere am Montag gegen Großbritannien und am Mittwoch gegen Finnland.

Assistent: Warten sehnlichst auf Mumbrus Rückkehr

Pütz erzählte von "einem akuten Abdomen" im Bauchbereich, das zu einer Notfallsituation geführt habe. Diese sei nach der Landung in Tampere nicht mehr für das medizinische Team des Verbands zu lösen gewesen. 

Der Teamarzt dankte dem Personal in der Uniklinik. "Es ist alles im Griff. Es wird alles wieder gut. Wir müssen von Tag zu Tag schauen, wie er sich gesundheitlich entwickelt", sagte Pütz.

Ibrahimagic feierte zahlreiche Erfolge als Trainer von U-Nationalteams und rückt als Mumbrus Stellvertreter nun temporär ins erste Glied. "Es ist eine große Ehre, aber ich bin in meinem Tunnel. Der erste Tag war schlimmer, als man alles umstellen musste. Jetzt spielt es gar keine große Rolle. Trotzdem warten wir sehnlichst, dass der Coach zurückkommt", sagte der 47-Jährige im Teamhotel. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
