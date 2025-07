Am Freitag wird ausgelost: Gegen wen die Niners Chemnitz im Eurocup spielen könnten

Gegen Hamburg geht es schon mal nicht. Das und einiges mehr ist bereits klar, bevor am Freitag in Barcelona die Gruppen ausgelost werden.

Nach dem Gewinn des Fiba Europe Cup 2024 und der erstmaligen Teilnahme an der Fiba Champions League in der vergangenen Saison gehen die Basketballer der Niners Chemnitz in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt auf der internationalen Bühne. Erstmals treten sie im ULEB Eurocup an, der von der sportlichen Wertigkeit her als zweihöchster...