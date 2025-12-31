Aus Gerüchten wird Gewissheit: Ty Brewer verlässt die Niners Chemnitz – kommt jetzt ein Publikumsliebling zurück?

Niners Chemnitz
Der US-Amerikaner war erst im Sommer nach Chemnitz gewechselt und gehörte zu den besten Schützen des Teams. Wohin es ihn jetzt zieht – und wer seinen Platz im Kader einnehmen könnte.
Manchmal sind es die kleinen Gesten, die viel verraten. Nachdem schon während des Spieles der Niners Chemnitz am Dienstagabend gegen die Gladiators Trier (Endstand 96:84) die ersten leisen Gerüchte über einen bevorstehenden Abgang von Ty Brewer durch die Messe waberten, ließen die Gesten des US-Amerikaners nach dem Spiel diese Vermutungen...
