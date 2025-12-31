MENÜ
Das Spiel gegen Trier war das letzte für Ty Brewer im Dress der Niners Chemnitz. Die typische Geste nach Siegen wirkte dieses Mal nicht ganz so euphorisch.
Das Spiel gegen Trier war das letzte für Ty Brewer im Dress der Niners Chemnitz. Die typische Geste nach Siegen wirkte dieses Mal nicht ganz so euphorisch.
Fast schon entschuldigend stand Brewer am Dienstag vor dem Fanblock.
Fast schon entschuldigend stand Brewer am Dienstag vor dem Fanblock.
Anfang Februar riss sich Aher Uguak beim Spiel in Bonn die Patellasehne. Der Kanadier musste operiert werden und arbeitete seither an seinem Comeback.
Anfang Februar riss sich Aher Uguak beim Spiel in Bonn die Patellasehne. Der Kanadier musste operiert werden und arbeitete seither an seinem Comeback.
Niners Chemnitz
Aus Gerüchten wird Gewissheit: Ty Brewer verlässt die Niners Chemnitz – kommt jetzt ein Publikumsliebling zurück?
Von Thomas Reibetanz
Der US-Amerikaner war erst im Sommer nach Chemnitz gewechselt und gehörte zu den besten Schützen des Teams. Wohin es ihn jetzt zieht – und wer seinen Platz im Kader einnehmen könnte.

Manchmal sind es die kleinen Gesten, die viel verraten. Nachdem schon während des Spieles der Niners Chemnitz am Dienstagabend gegen die Gladiators Trier (Endstand 96:84) die ersten leisen Gerüchte über einen bevorstehenden Abgang von Ty Brewer durch die Messe waberten, ließen die Gesten des US-Amerikaners nach dem Spiel diese Vermutungen...
