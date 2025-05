Basketball: Noah-Berge-Cup der Niners wird immer internationaler

Zum dritten Mal richten die Niners ein Nachwuchsturnier in Erinnerung an ihren früheren Spieler Noah Berge aus. Junge Basketballer aus acht Ländern kommen am Wochenende nach Chemnitz.

Die von der Bundesligamannschaft der Niners in Chemnitz ausgelöste Basketballeuphorie in der Stadt lässt sich immer stärker auch an der Nachwuchsarbeit ablesen. Besonders deutlich wird das am kommenden Wochenende zu erleben sein. Von Freitag bis Sonntag veranstaltet der Verein den 3. Noah-Berge-Cup. Im Jahr, in dem Chemnitz europäische...