Das Lazarett der Niners Chemnitz leert sich langsam: John Newman ist zurück im Kader – Was wird mit Aher Uguak?

Die Basketballer sind am Dienstag bei einem der stärksten Teams ihrer Eurocup-Gruppe in Bourg-en-Bresse gefordert und können dabei auf einen Spieler hoffen, der zuletzt länger fehlte.

Einen richtig großen Fehler macht man, wenn man auf die Ergebnisse der vergangenen Woche schaut und daraus etwas ableitet – sagt Rodrigo Pastore. „Es spielt überhaupt keine Rolle, wie wir in Istanbul gespielt haben und wie Istanbul gegen Bourg-en-Bresse gespielt hat“, betont der Cheftrainer der Niners Chemnitz. „Wir treten bei einem der... Einen richtig großen Fehler macht man, wenn man auf die Ergebnisse der vergangenen Woche schaut und daraus etwas ableitet – sagt Rodrigo Pastore. „Es spielt überhaupt keine Rolle, wie wir in Istanbul gespielt haben und wie Istanbul gegen Bourg-en-Bresse gespielt hat“, betont der Cheftrainer der Niners Chemnitz. „Wir treten bei einem der...