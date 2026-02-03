Niners Chemnitz
In den vergangenen Wochen fehlte der Kanadier immer wieder verletzt oder er war im Formtief. Nach Informationen der „Freien Presse“ bestätigen sich nun die Gerüchte über seinen vorzeitigen Abgang.
Was schon durch die Verpflichtung von Pointguard Eric Washington absehbar war, ist nun nach Informationen der „Freien Presse“ Gewissheit: Kaza Kajami-Keane verlässt Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz wieder. Der 32-jährige Kanadier war erst im Sommer zu dem Verein zurückgekehrt, mit dem er 2024 den Fiba Europe Cup gewinnen konnte. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.