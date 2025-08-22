Deutlicher Sieg im ersten Test: Niners Chemnitz deuten gegen Jena schon ihr Potenzial an

Niners Chemnitz
Zum Auftakt der Vorbereitungsspiele haben die Basketballer gegen den Aufsteiger nach einem holprigen Start am Ende klar mit 92:79 gewonnen. Dabei gab es auch eine auffällige „Abteilung Attacke“.
Die Bundesligabasketballer der Niners Chemnitz sind mit einem 92:79-Sieg gegen Aufsteiger Science City Jena in die Testspielreihe vor der neuen Saison gestartet. Das Spiel fand am Freitagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Messe statt und diente lediglich als erste Standortbestimmung in Sachen Zusammenspiel für das neu...
