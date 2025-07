Deutsches Duell inklusive: gegen diese Mannschaften spielen die Niners Chemnitz bei ihrer Premiere im ULEB Eurocup

Bei der Auslosung der Gruppen für die Hauptrunde am Freitag in Barcelona waren die Chemnitzer Basketballer erstmals vertreten. Die Reise geht unter anderem nach England.

Chemnitz. Die Basketballer der Niners Chemnitz werden bei ihrer Premiere im ULEB Eurocup auch ein deutsches Duell haben. In ihrer Gruppe B treffen sie auf Turk Telekom Ankara (Türkei), JL Bourg-en-Bresse (Frankreich), Ratiopharm Ulm (Deutschland), Besiktas Istanbul (Türkei), Buducnost Podgorica (Montenegro), Panionios Athen (Griechenland), Lietkabelis Panevezys (Litauen), Dolomiti Trento (Italien) und die London Lions (England). Das ergab die Auslosung am Freitag in Barcelona.

Diese Gruppen wurden am Freitag in Barcelona ausgelost. Bild: ULEB Diese Gruppen wurden am Freitag in Barcelona ausgelost. Bild: ULEB

Nach der Gruppenphase mit jeweils zehn Mannschaften in zwei Gruppen ziehen die besten sechs Teams beider Gruppen in die Playoffs ein, wobei die zwei bestplatzierten Vereine jeder Gruppe direkt ins Viertelfinale kommen. Die restlichen acht Mannschaften spielen in einzelnen Achtelfinalpartien, bei denen das besser platzierte Team Heimrecht hat, die weiteren Viertelfinalisten aus. Auch im Viertelfinale wird es nur ein einziges Spiel geben, während im Halbfinale und im Finale eine Best-of-three-Serie gespielt wird.

Nachdem die Gruppen nun eingeteilt sind, wird der Spielplan erstellt und in den kommenden Tagen veröffentlicht. Die Spielplanerstellung übernimmt ein Computerprogramm auf Grundlage der Hallenverfügbarkeiten, welche die Vereine melden mussten. „Das war gar nicht so einfach, weil wir uns die Messe ja mit Konzerten und anderen Großveranstaltungen, die teils schon seit Jahren fest terminiert sind, teilen“, sagt Pressesprecher Matthias Pattloch. Ein Blick in den Veranstaltungskalender der Messe Chemnitz zeigt: Mit einem Heimspiel wird die Saison nicht starten können. Denn am ersten Spieltag des Eurocups (30. September/1. Oktober) findet dort eine Fachmesse für Industrieautomation statt.