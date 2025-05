Die Niners Chemnitz und das peinliche Aus in den Playoffs: Wenn großen Worten keine Taten folgen

Das 64:92 in Heidelberg glich einem Offenbarungseid. Statt Entscheidungsspiel gibt es nun am Donnerstag einen Saisonabschluss in der Messe - und danach einen Umbruch. Der erste Neuzugang steht schon fest.

„Die kommenden vier Stunden im Auto kann ich nochmal schön über die eigene Dummheit nachdenken, zu diesem Spiel gefahren zu sein." Das sind Worte eines der 30 Fans, die mitten in der Woche 450 Kilometer gefahren sind, um die Basketballer der Niners Chemnitz in Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie gegen die MLP Academics Heidelberg zu...