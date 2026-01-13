Die Nummer 1 ist zurück: Aher Uguak steht nach langer Leidenszeit vor seinem Comeback bei den Niners Chemnitz

Im Februar vergangenen Jahres hatte sich der Kanadier schwer am Knie verletzt. Nach Operation und langer Reha wurde er nun für den Eurocupkader gemeldet. Vielleicht spielt er schon am Mittwoch in Ulm.

Er galt als der beste Spieler im Kader der Niners Chemnitz, seine Karriere stand kurz vor dem nächsten Upgrade: Im Sommer 2025 sollte es zu einem Euroleague-Team gehen. Doch dann rutschte Aher Uguak Anfang Februar vergangenen Jahres beim Auswärtsspiel in Bonn aus der Erfolgsspur. Ohne gegnerische Einwirkung verdrehte sich der heute 27-Jährige... Er galt als der beste Spieler im Kader der Niners Chemnitz, seine Karriere stand kurz vor dem nächsten Upgrade: Im Sommer 2025 sollte es zu einem Euroleague-Team gehen. Doch dann rutschte Aher Uguak Anfang Februar vergangenen Jahres beim Auswärtsspiel in Bonn aus der Erfolgsspur. Ohne gegnerische Einwirkung verdrehte sich der heute 27-Jährige...