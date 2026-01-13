MENÜ
So lieben ihn die Fans: Aher Uguak gilt als kampfstarker Spieler. Wie weit er nach seiner schweren Verletzung und langer Pause wieder ist, wird sich aber wohl erst nach einigen Spielen zeigen.
So lieben ihn die Fans: Aher Uguak gilt als kampfstarker Spieler. Wie weit er nach seiner schweren Verletzung und langer Pause wieder ist, wird sich aber wohl erst nach einigen Spielen zeigen. Bild: IMAGO/HMB-Media
So lieben ihn die Fans: Aher Uguak gilt als kampfstarker Spieler. Wie weit er nach seiner schweren Verletzung und langer Pause wieder ist, wird sich aber wohl erst nach einigen Spielen zeigen.
So lieben ihn die Fans: Aher Uguak gilt als kampfstarker Spieler. Wie weit er nach seiner schweren Verletzung und langer Pause wieder ist, wird sich aber wohl erst nach einigen Spielen zeigen. Bild: IMAGO/HMB-Media
Niners Chemnitz
Die Nummer 1 ist zurück: Aher Uguak steht nach langer Leidenszeit vor seinem Comeback bei den Niners Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Im Februar vergangenen Jahres hatte sich der Kanadier schwer am Knie verletzt. Nach Operation und langer Reha wurde er nun für den Eurocupkader gemeldet. Vielleicht spielt er schon am Mittwoch in Ulm.

Er galt als der beste Spieler im Kader der Niners Chemnitz, seine Karriere stand kurz vor dem nächsten Upgrade: Im Sommer 2025 sollte es zu einem Euroleague-Team gehen. Doch dann rutschte Aher Uguak Anfang Februar vergangenen Jahres beim Auswärtsspiel in Bonn aus der Erfolgsspur. Ohne gegnerische Einwirkung verdrehte sich der heute 27-Jährige...
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
12:28 Uhr
6 min.
Was die SPD bei der Erbschaftsteuer plant
Die bisherige Erbschaftsteuer hat umfassende Ausnahmen. (Symbolbild)
Die SPD hält die Erbschaftsteuer für ungerecht – vor allem, weil gerade die Reichsten wenig zahlen. Was bedeutet ihr Reformvorschlag zum Beispiel fürs Erben des Elternhauses?
Theresa Münch und Basil Wegener, dpa
04.01.2026
3 min.
Wenige Stunden vor dem ersten Spiel des neuen Jahres: Niners Chemnitz bestätigen Abgang von Ty Brewer
Der Weg führt nach Russland: Ty Brewer verlässt die Niners Chemnitz – nun auch offiziell.
Nun ist es offiziell: Der US-Amerikaner geht nach Russland. Der Chemnitzer Basketball-Bundesligist kündigte zudem die Rückkehr von Publikumsliebling Aher Uguak in den Kader an.
Thomas Reibetanz
12.01.2026
4 min.
Uropa aus Dresden: US-amerikanischer Neuzugang der Niners Chemnitz kehrt in Sachsen zu seinen familiären Wurzeln zurück
Seit Mitte Dezember gehört der US-Amerikaner Jordan Schakel zum Kader der Niners Chemnitz. Er hat auch einen deutschen Pass und familiäre Wurzeln in Sachsen.
Jordan Schakel hat schon Einsätze in der NBA in seinem Lebenslauf stehen. In Chemnitz wartet er noch auf seinen Durchbruch. Der soll am besten am Mittwoch im so wichtigen Eurocupspiel im Ulm gelingen.
Thomas Reibetanz
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
12:30 Uhr
2 min.
Erzgebirgische Motorsportler lassen alte Tradition neu aufleben
Motorradfahrer Hannes Graupner aus Schlettau und Hänger Heiko Bein aus Tannenberg belegten Platz 4.
Dank des Skijörings können sich Motorradfahrer auch im Winter messen – mit ihren „Hängern“. Nach längerer Pause stellte der Steinbacher Marcel Fischer nun wieder einen Wettkampf auf die Beine.
Thomas Fritzsch
