Die Schicht beginnt 4 Uhr: Wie die Messe nach einem Santiano-Konzert zum Basketballfeld für die Niners wird

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Ronny Kendzia ist Spieltagsleiter bei den Niners Chemnitz. Die Korbanlagen mit den Shot Clocks sind in der Messe eingelagert und werden für die Heimspiele immer wieder auf- und abgebaut.
Ronny Kendzia ist Spieltagsleiter bei den Niners Chemnitz. Die Korbanlagen mit den Shot Clocks sind in der Messe eingelagert und werden für die Heimspiele immer wieder auf- und abgebaut. Foto: Alexander Trienitz
Nichts ging mehr am 13. April vergangenen Jahres beim Spiel der Niners gegen Bamberg. Die Anzeigen über den Körben blieben schwarz.
Nichts ging mehr am 13. April vergangenen Jahres beim Spiel der Niners gegen Bamberg. Die Anzeigen über den Körben blieben schwarz. Foto: Alexander Trienitz
Um die verbleibenden Sekunden für einen Angriff anzuzeigen, mussten damals kleine Shotclocks in den Ecken des Spielfeldes aufgestellt werden.
Um die verbleibenden Sekunden für einen Angriff anzuzeigen, mussten damals kleine Shotclocks in den Ecken des Spielfeldes aufgestellt werden. Foto: Alexander Trienitz
Die Band Santiano, hier bei einem Auftritt in der vergangenen Woche in Erfurt, tritt an diesem Freitag in der Messe Chemnitz auf.
Die Band Santiano, hier bei einem Auftritt in der vergangenen Woche in Erfurt, tritt an diesem Freitag in der Messe Chemnitz auf. Foto: IMAGO/Future Image
Ronny Kendzia ist Spieltagsleiter bei den Niners Chemnitz. Die Korbanlagen mit den Shot Clocks sind in der Messe eingelagert und werden für die Heimspiele immer wieder auf- und abgebaut.
Ronny Kendzia ist Spieltagsleiter bei den Niners Chemnitz. Die Korbanlagen mit den Shot Clocks sind in der Messe eingelagert und werden für die Heimspiele immer wieder auf- und abgebaut. Foto: Alexander Trienitz
Nichts ging mehr am 13. April vergangenen Jahres beim Spiel der Niners gegen Bamberg. Die Anzeigen über den Körben blieben schwarz.
Nichts ging mehr am 13. April vergangenen Jahres beim Spiel der Niners gegen Bamberg. Die Anzeigen über den Körben blieben schwarz. Foto: Alexander Trienitz
Um die verbleibenden Sekunden für einen Angriff anzuzeigen, mussten damals kleine Shotclocks in den Ecken des Spielfeldes aufgestellt werden.
Um die verbleibenden Sekunden für einen Angriff anzuzeigen, mussten damals kleine Shotclocks in den Ecken des Spielfeldes aufgestellt werden. Foto: Alexander Trienitz
Die Band Santiano, hier bei einem Auftritt in der vergangenen Woche in Erfurt, tritt an diesem Freitag in der Messe Chemnitz auf.
Die Band Santiano, hier bei einem Auftritt in der vergangenen Woche in Erfurt, tritt an diesem Freitag in der Messe Chemnitz auf. Foto: IMAGO/Future Image
Niners Chemnitz
Die Schicht beginnt 4 Uhr: Wie die Messe nach einem Santiano-Konzert zum Basketballfeld für die Niners wird
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Ronny Kendzia hat es zu einer gewissen Berühmtheit geschafft – und er hätte gern darauf verzichtet. Wenn die technischen Anlagen bei Heimspielen der Niners spinnen, muss er ran. Doch das ist nur ein kleiner Teil seines Jobs.

Robert Lottermoser ist einer der bekanntesten und beliebtesten Schiedsrichter der Basketball-Bundesliga. Wenn der 49-Jährige bei Heimspielen der Niners Chemnitz eingesetzt wird, ist es zur Tradition geworden, dass er einen Mann vor Ort besonders herzlich begrüßt. „Na Ronny, läuft heute alles?“, heißt es dann vom Schiri. Der Adressat der...
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