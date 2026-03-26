Die Schicht beginnt 4 Uhr: Wie die Messe nach einem Santiano-Konzert zum Basketballfeld für die Niners wird

Ronny Kendzia hat es zu einer gewissen Berühmtheit geschafft – und er hätte gern darauf verzichtet. Wenn die technischen Anlagen bei Heimspielen der Niners spinnen, muss er ran. Doch das ist nur ein kleiner Teil seines Jobs.

Robert Lottermoser ist einer der bekanntesten und beliebtesten Schiedsrichter der Basketball-Bundesliga. Wenn der 49-Jährige bei Heimspielen der Niners Chemnitz eingesetzt wird, ist es zur Tradition geworden, dass er einen Mann vor Ort besonders herzlich begrüßt. „Na Ronny, läuft heute alles?“, heißt es dann vom Schiri. Der Adressat der... Robert Lottermoser ist einer der bekanntesten und beliebtesten Schiedsrichter der Basketball-Bundesliga. Wenn der 49-Jährige bei Heimspielen der Niners Chemnitz eingesetzt wird, ist es zur Tradition geworden, dass er einen Mann vor Ort besonders herzlich begrüßt. „Na Ronny, läuft heute alles?“, heißt es dann vom Schiri. Der Adressat der...