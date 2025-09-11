Eigentlich ist es strikt untersagt: Warum Schiedsrichterin Anne Panther dennoch Niners-Trainer Rodrigo Pastore angerufen hat

Die 43-Jährige gehört zu den besten und bekanntesten Referees Deutschlands. Am Mittwoch war sie bei einer Talkrunde in Chemnitz zu Gast. Dabei begeisterte und erstaunte sie das Publikum.

So schnell wie dieses Podiumsgespräch war kaum ein anderes ausverkauft, staunte selbst Andrea Pötzsch, die Leiterin der Villa Esche in Chemnitz. Anne Panther, die wohl bekannteste Basketball-Schiedsrichterin Deutschlands und stets auch Reizfigur für die Fans, wollte am Mittwoch dieser Woche ihr Buch „93 Prozent perfekt. Mein Leben für den... So schnell wie dieses Podiumsgespräch war kaum ein anderes ausverkauft, staunte selbst Andrea Pötzsch, die Leiterin der Villa Esche in Chemnitz. Anne Panther, die wohl bekannteste Basketball-Schiedsrichterin Deutschlands und stets auch Reizfigur für die Fans, wollte am Mittwoch dieser Woche ihr Buch „93 Prozent perfekt. Mein Leben für den...