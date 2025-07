Ein Stamm-Spieler für die Niners: Mit Kostja Mushidi trainiert der erste Neuzugang bereits in Chemnitz mit

Seit Anfang dieser Woche halten sich die deutschen Spieler, die bisher bei den Basketballern sicher unter Vertrag stehen, bei einem Sommercamp fit. Mushidi kommt sogar mit Verstärkung nach Sachsen.

Obwohl die Vorbereitung auf die neue Saison bei den Basketballern der Niners Chemnitz erst in einem knappen Monat startet, sind seit Beginn dieser Woche bereits die ersten Profis im Trainingszentrum „Feel Good Club“ anzutreffen. Während sich die Importspieler in ihren Heimatländern fit halten oder in Sommerligen aktiv sind, wurden die...