Yordan Minchev machte im Spiel gegen den FC Bayern München um den Ex-Chemnitzer Isiaha Mike (links) 12 Punkte. Er war damit gemeinsam mit Amadou Sow bester Werfer der Gastgeber.
Yordan Minchev machte im Spiel gegen den FC Bayern München um den Ex-Chemnitzer Isiaha Mike (links) 12 Punkte. Er war damit gemeinsam mit Amadou Sow bester Werfer der Gastgeber. Bild: Alexander Trienitz
Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore war mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Bayern überhaupt nicht zufrieden.
Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore war mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Bayern überhaupt nicht zufrieden. Bild: Alexander Trienitz
Seit Dezember 2025 Chefcoach beim FC Bayern: Trainerlegende Svetislav Pesic.
Seit Dezember 2025 Chefcoach beim FC Bayern: Trainerlegende Svetislav Pesic. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Ein Trainer schwärmt, der andere schimpft: Die Reaktionen auf die herbe Klatsche der Niners Chemnitz gegen den FC Bayern
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 59:87 verloren die Chemnitzer Basketballer gegen den Tabellenführer aus München, der wahrlich nicht an seine Grenzen gehen musste. „Wir haben aufgegeben“, sagte ein Niners-Spieler nach der Partie.

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, unnötige Spannung im Eurocup durch die Niederlage am Mittwoch in Ulm und nun auch noch eine deutliche Klatsche gegen den Meister vom FC Bayern München am Sonntag in eigener Halle: Die Stimmung bei den Basketballern der Niners Chemnitz könnte aktuell deutlich besser sein. Und die Aufgaben werden nicht...
Mehr Artikel