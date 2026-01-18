Ein Trainer schwärmt, der andere schimpft: Die Reaktionen auf die herbe Klatsche der Niners Chemnitz gegen den FC Bayern

Mit 59:87 verloren die Chemnitzer Basketballer gegen den Tabellenführer aus München, der wahrlich nicht an seine Grenzen gehen musste. „Wir haben aufgegeben“, sagte ein Niners-Spieler nach der Partie.

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen, unnötige Spannung im Eurocup durch die Niederlage am Mittwoch in Ulm und nun auch noch eine deutliche Klatsche gegen den Meister vom FC Bayern München am Sonntag in eigener Halle: Die Stimmung bei den Basketballern der Niners Chemnitz könnte aktuell deutlich besser sein. Und die Aufgaben werden nicht...