Ein Trio fehlt – doch die Niners drehen auf

Die Generalprobe vor dem Start in die Bundesliga ist den Chemnitzer Basketballern gelungen. Beim Sieg gegen Nymburk wurden zwei Stars geschont, einer dritter fehlte aus einem besonderen Grund.

Chemnitz. Es kann losgehen. Die Niners sind eine Woche vor dem Start in die neue Bundesligasaison gut in Form. Das letzte Testspiel gewannen die Chemnitzer Basketballer am Samstagabend gegen den tschechischen Serienmeister Nymburk deutlich mit 100:68. Im Vorjahr hatten die Niners gegen Nymurk in der Vorbereitung noch mit 78:85 verloren. Beste Werfer auf Seiten der Gastgeber waren Nike Sibande (26 Punkte) und Ty Brewer (20). Die reichlich 1600 Zuschauer in der Hartmannhalle machten ordentlich Lärm, stimmten sich schon ein auf das nächsten Wiedersehen beim Heimspiel am 3. Oktober (15 Uhr) gegen Hamburg in der großen Messe-Arena ein.

Zum Auftakt müssen die Niners aber reisen, als erster Gegner wartet am Sonntag (16.30 Uhr) Ratiopharm Ulm, der Meister der Saison 2022/23 auf das Team von Trainer Rodrigo Pastore. Bei den Chemnitzern sind dann auch Kevin Yebo, Kaza Kajami-Keane und John Newman wieder dabei. Das Trio fehlte gegen die Tschechen – aus unterschiedlichen Gründen. Der Kanadier Kajami-Keane war wegen einer Hochzeit seinesbesten Freundes auf Heimaturlaub. Dass Newman und Yebo nicht spielten, waren Vorsichtsmaßnahmen. Der Neuzugang aus Belgien hatte sich im Training eine leichte Kopfverletzung zugezogen, Yebo war erkältet.

Schmerzhaft und vorzeitig endete das Match gegen Nymburk für Yebo-Vertreter Julian Steinfeld. Der Center verletzte sich am Knie und musste passen.